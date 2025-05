Kyrgios salta ancora il Roland Garros: il rientro è previsto sull’erba di Stoccarda

Nick Kyrgios non tornerà a competere sulla terra rossa di Parigi. Il tennista australiano, che sembrava pronto a fare il suo ritorno al Roland Garros, ha deciso di rinviare ulteriormente il suo rientro nel circuito ATP dopo essersi messo alla prova in alcuni allenamenti sulla terra battuta.

L’estroso giocatore australiano, dopo aver valutato la propria condizione fisica, non si sente ancora pienamente preparato per affrontare le sfide di uno Slam sulla superficie più lenta, optando così per un rientro più graduale e su una superficie a lui più congeniale.

Kyrgios ha quindi riprogrammato il suo calendario, individuando nell’ATP 250 di Stoccarda 2025 il torneo ideale per il suo ritorno alle competizioni. L’evento tedesco, che si disputerà dal 9 al 15 giugno, rappresenta l’inizio della stagione su erba e offrirà all’australiano l’opportunità di testare la sua condizione su una superficie dove storicamente ha sempre espresso il suo miglior tennis.

Per partecipare al torneo di Stoccarda, Kyrgios utilizzerà il Ranking Protetto, uno strumento che permette ai giocatori reduci da lunghi infortuni di accedere ai tornei nonostante la discesa in classifica dovuta all’inattività. Questa opzione gli consentirà di evitare le qualificazioni e di entrare direttamente nel tabellone principale.

La scelta di prediligere l’erba per il suo ritorno appare strategica: oltre a essere storicamente la superficie più adatta al suo stile di gioco, caratterizzato da un servizio potente e da colpi piatti, l’erba comporta meno stress fisico rispetto alla terra rossa, riducendo così i rischi di ricadute per un atleta che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici.





Marco Rossi