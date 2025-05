“È incredibile vedere così tanti italiani andare avanti”: Sinner celebra il momento d’oro del tennis azzurro (audio completo conferenza stampa)

“È incredibile vedere così tanti nostri giocatori andare avanti.” Jannik Sinner non nasconde l’orgoglio per il momento storico che sta vivendo il tennis italiano agli Internazionali BNL d’Italia, dopo aver superato Francisco Cerundolo negli ottavi di finale con il punteggio di 7-6, 6-3. Una vittoria che proietta il numero 1 del mondo ai quarti, dove raggiunge Lorenzo Musetti in un’accoppiata che non si vedeva dal lontano 1984, quando due italiani riuscirono a spingersi tra i migliori otto nel torneo di casa.

Ad arricchire questo momento d’oro per il tennis tricolore c’è anche Jasmine Paolini, prima semifinalista in singolare femminile dalla finale di Sara Errani nel 2014. Un trittico di successi che rende il 2025 un’edizione già storica per i colori azzurri.

“Quello di Matteo è stato un grande dispiacere, mi spiace quello che sta passando e conoscendolo so quanto ci teneva a giocare qua,” ha aggiunto Sinner, ricordando con affetto l’amico Berrettini, costretto al ritiro contro Casper Ruud. “Siamo tutti con lui e cerchiamo di condividere con lui questo momento. Sono contento per Jaz e Lorenzo e adesso vediamo cosa accadrà.”

Analizzando la propria prestazione, l’altoatesino si è mostrato soddisfatto della capacità di alzare il livello nei momenti decisivi contro un avversario di grande valore come Cerundolo, confermando i progressi fatti in questo torneo di rientro dopo lo stop. “È stata una giornata molto molto lunga ed era molto importante gestirsi prima della partita in modo perfetto,” ha spiegato. “Francisco è un avversario molto tosto e per me era una grande sfida. Specialmente ora e in questo torneo in cui sto cercando di abituarmi a tante situazioni difficili in campo.”

Sinner ha poi descritto i momenti chiave del match: “Ero avanti di un break nel primo set ma poi quando lui mi ha strappato il servizio ho cercato di restare lì mentalmente e di giocare ogni punto. Sapevo che sul 5-1 avrei dovuto fare molta attenzione, le cose possono cambiare molto velocemente.”

La soddisfazione è evidente anche per un aspetto particolare del suo tennis, quello della gestione mentale: “Sono molto contento. Sento di aver alzato il mio livello e anche dal punto di vista della gestione mi sono sentito meglio. Sono soddisfatto, le condizioni erano davvero impegnative, è stata una giornata molto lunga. Il pubblico mi ha aiutato tantissimo e sono felice di essermi qualificato.”

In conferenza stampa, Sinner ha anche riflettuto sulle sue aspettative per il torneo: “I quarti sono un grande risultato, no? Tornando in campo, ho solo cercato di mettermi nella migliore posizione possibile per vedere cosa sarebbe successo. Sono contento che oggi ci siano state così tante situazioni difficili. È esattamente ciò di cui ho bisogno per ritrovare il mio ritmo, per ritrovare la mia forza mentale e tutto il resto.”

Il numero uno del mondo tornerà in campo giovedì 15 maggio per i quarti di finale, con ogni probabilità contro il norvegese Casper Ruud. “È stata una grande partita oggi. Ovviamente sono molto felice di poter giocare almeno un altro match. Vediamo cosa succederà. Domani è un giorno libero, cercherò di recuperare nel miglior modo possibile e spero di essere pronto per il prossimo incontro. Per il primo torneo dopo lo stop, sono molto, molto felice.”





Dal Foro Italico il nostro inviato, Enrico Milani