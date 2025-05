Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Mercoledì 14 Maggio 2025. Lorenzo Musetti in campo in serata

🏟️ Campo Centrale

13:00

🇺🇸 Coco Gauff [4] vs 🇷🇺 Mirra Andreeva [7]

Non prima delle 15:00

🇬🇧 Jack Draper [5] vs 🇪🇸 Carlos Alcaraz [3]

Non prima delle 19:00

🇧🇾 Aryna Sabalenka [1] vs 🇨🇳 Qinwen Zheng [8]

Non prima delle 20:30

🇮🇹 Lorenzo Musetti [8] vs 🇩🇪 Alexander Zverev [2]

🏟️ Grand Stand Arena

13:00

🇮🇹 Matteo Arnaldi 🇦🇺 Alexei Popyrin vs 🇦🇷 Guido Andreozzi [ALT] / 🇫🇷 Theo Arribage

🇮🇹 Federico Bondioli [WC] 🇮🇹 Carlo Alberto Caniato vs 🇫🇷 Sadio Doumbia 🇫🇷 Fabien Reboul

🇮🇹 Sara Errani [3] / 🇮🇹 Jasmine Paolini vs 🇵🇭 Alexandra Eala [WC] 🇺🇸 Coco Gauff

🏟️ SuperTennis Arena

13:00

🇸🇪 Andre Goransson / 🇳🇱 Sem Verbeek vs 🇺🇸 Christian Harrison [7] 🇺🇸 Evan King

🇸🇻 Marcelo Arevalo \[1] / 🇭🇷 Mate Pavic vs 🇧🇪 Sander Gille / 🇵🇱 Jan Zielinski

🇨🇦 Gabriela Dabrowski \[1] / 🇳🇿 Erin Routliffe vs 🇷🇺 Mirra Andreeva \[6] / 🇷🇺 Diana Shnaider