Sinner supera la “grande trappola” Cerundolo e vola ai quarti di Roma (Sintesi video della partita)

Quarti di finale per Jannik Sinner che batte in due set 7-6 6-3 l’argentino Francisco Cerundolo, 27 anni, numero 18 del mondo. Un match difficile, combattuto dove ogni quindici è costato scambi durissimi, due ore e diciassette minuti di lotta intensa dove la differenza l’ha fatta la consistenza di Sinner che sta ritrovando i colpi da vero numero uno del mondo. Condizioni difficili con il Centrale reso pesante dall’umidità della pioggia pomeridiana che ha costretto il programma a tre ore di ritardo. Un avversario ostico, che l’aveva battuto qui a Roma nel 2023 il giocatore che quest’anno ha vinto più partite di tutti (18) sul rosso. La chiave dell’incontro è stata la pazienza che Sinner ha mostrato durante gli scambi. Pochi i punti facili arrivati con il servizio, ma tanti i punti conquistati lavorando ai fianchi l’argentino. Da capolavoro il tie-break. La maestria del n.1 nel giocare bene i punti che contano. Una partita dura, ma un altro passo verso la condizione ottimale.

Sinner ha iniziato deciso e motivato. Pochi i colpi di attesa. Con il n.1 del mondo che cerca di comandare subito lo scambio. Poche rotazioni che sul campo lento sarebbero quasi ininfluenti. Botte piatte sia di dritto che di rovescio. Concentrato Jannik anticipa colpendo la palla all’apice del rimbalzo. Si scambia sulla diagonale di rovescio, e Cerundolo non tiene il ritmo e sbaglia per primo. Jannik va avanti di un break, ma l’argentino entra nel match. Scambi durissimi sulla diagonale di rovescio. Velocità di palla altissima per le condizioni del terreno. La mobilità dell’argentino gli permette non solo di difendere, ma di gestire lui scambio. Servizio e dritto due armi vincenti. Jannik cerca di sfondare con il dritto a sventaglio, ma spesso trova più il corridoio che la riga.

Servizio ancora poco efficace per Jannik che non riesce a fare punti facili. Cerundolo risponde da tre metri fuori dal campo, ma riesce comunque a fare partire e comandare lo scambio. Ogni volta scambi durissimi con Cerundolo che riesce a tenere il ritmo e quando si gira sul dritto fa danni. Sinner comunque è solido anche quando deve faticare prima di conquistare un quindici. Si arriva al tie-break e Cerundolo al momento di giocare i punti importanti si scioglie come neve al sole. Sette punti a due per il numero uno del mondo che è ancora arrugginito, ma quando il gioco si fa duro è lui che comanda.

La seconda frazione inizia con Sinner al servizio che va subito avanti nello score. Cerundolo continua a rispondere dai teloni, ma ha perso lo smalto del primo set. Jannik più preciso e paziente smuove l’argentino che non tiene più il ritmo vertiginoso di Jannik. L’altoatesino tiene con il fiato sospeso il Centrale quando chiede l’intervento il Medical time out. Solo un problema di vesciche al piede destro. Arriva il primo break e poi il secondo. Un calo di concentrazione, normale dopo degli scambi tanto intensi e Jannik restituisce un break a Cerundolo. Arrivano i match-point. Il quarto è quello decisivo. Jannik Sinner vola agli ottavi. Per lui Casper Ruud o Jaime Munar, ma il Sinner di stasera non teme più nessuno.

La cronaca

1.set

Serve Cerundolo. Sinner va subito avanti 15-30. Fuori il rovescio dell’argentino. Due palle break. Il nastro mette fuori il dritto di Sinner. Parità. A rete Jannik. Palla break n.3. Servizio vincente al centro. Parità. Dritto in rete di Cerundolo. Quarta palla break. Risponde lungo Sinner. Parità. Prima vincente, vantaggio per l’argentino che tiene il servizio 1-0. Mette la prima Sinner 15-0. Sbaglia per primo Cerundolo 30-0. Fuori il rovescio di Sinner 30-15. Si allunga lo scambio Sinner mette fuori il dritto 30 pari. Ancora una prima 40-30. Ace 1-1. Braccio di ferro sulla diagonale del rovescio. Il nastro aiuta Jannik 0-15. Stecca il rovescio Sinner 15 pari. Si apre il campo Cerundolo 30-15. Prima vincente 40-15. Sbaglia Jannik, Cerundolo resta avanti 2-1. Al servizio il n.1 del mondo che gioca la seconda. Si gioca sulla diagonale del rovescio Cerundolo sbaglia 15-0. Servizio vincente 30-0. Prima a 211 km/h, malgrado il campo pesante 40-0. Sinner domina lo scambio, gioco a zero 2-1. Impreciso con il rovescio Sinner 15-0. Jannik tiene Cerundolo sotto pressione 15 pari. Ottima prima a uscire 30-15. Dritto in rete di Cerundolo 30 pari. Palla corta e spettacolare schiaffo al volo. Palla break. Tenta il lungolinea vincente Sinner, parità. Resta sulla racchetta la smorzata di Cerundolo. Palla break. Servizio e dritto. Parità. Scambio durissimo, Cerundolo mette fuori il dritto. Palla Break. Sinner risponde al centro, Cerundolo non tiene il ritmo. Break 2-3. Si apre il campo con il servizio Sinner e chiude con un dritto incrociato. Gioca da fermo Cerundolo, Jannik è in ritardo con il dritto 15 pari. Scappa il dritto al nativo di San Candido 15-30. Tre scambi e Cerundolo va fuori giri 30 pari. Palla corta dell’argentino, Sinner arriva in ritardo 30-40. Palla break. Dritto profondo in uscita dal servizio. Parità. Smorzata da maestro di Sinner, Cerundolo martella il rovescio di Jannik. Parità. Si scambia, il n.1 del mondo mette fuori il rovescio. Palla break. Di nuovo un braccio di ferro da fondo sbaglia per primo l’argentino. Parità. Scivola Jannik preso in contropiede. Palla break. Pasticcia a rete Cerundolo. Parità. Fa male con il dritto Cerundolo. Palla break. Dritto out di Cerundolo. Parità. Mano quadrata dell’argentino che mette ancora fuori una facile volée. Vantaggio Sinner. Serve and volley, ma la palla è troppo bassa. Parità. Ancora un rovescio out di Sinner. Palla break. Scambio ad alta velocità, Sinner perde l’equilibrio. Break 3-3. Palla corta in rete 01-5. Prima vincente per Il n.18 del mondo 15 pari. Dritto in rete di Sinner 30-15. Palla corta vincente 40-15. Contropiede vincente, Cerundolo ritorna in testa 4-3. Cerca di chiudere con il dritto Sinner, il nastro non lo aiuta 0-15. Stecca Jannik, la palla s’impenna smash vincente per l’argentino 0-30. Spinge da fondo Sinner, 15-30. Non tiene il ritmo Francisco 30 pari. Palla corta imprendibile 40-30. Esce il dritto di Cerundolo 4-4. Servizio e dritto dell’argentino 15-0. Ace 30-0. Ancora servizio e dritto vincente 40-0. Doppio fallo 40-15. Sbaglia lo schiaffo al volo Jannik, Cerundolo resta avanti 5-4. Sinner serve per restare nel set. B Sinner va avanti 15-0. Lento nell’andare a rete Sinner Cerundolo lo trafigge 15 pari. Il dritto di Cerundolo è un castigo 15-30. Ace 30 pari. Vince lo scambio dritto contro dritto Jannik 40-30. Fuori il dritto a sventaglio di Sinner. Parità. In rete il back dell’argentino. Vantaggio Italia. Cerca un’inutile palla corta Jannik. Parità. Rovescio in rete di Cerundolo. Vantaggio Sinner. Servizio vincente 5-5. Prima vincente di Cerundolo 15-0. Servizio e dritto 30-0. Rovescio out 30-15. Jannik smuove l’argentino che sbaglia 30 pari. Rovescio in rete 40-30. Passante vincente di Sinner. Parità. Cerca di uscire dallo scambio con la palla corta Sinner, che mette in rete. Vantaggio Argentina. Servizio e dritto Cerundolo si assicura il tie-break 6-5. Sinner serve per restare nel set. Contropiede di Cerundolo, scivola ancora Jannik 0-15. Due dritti e Cerundolo si arrende 15 pari. Chiude a rete il n.1 del mondo 30-15. Grande punto a rete di Jannik 40-15. Il nastro aiuta la risposta del nativo di Buenos Aires 40-30. Stecca il dritto Cerundolo 6-6. Tie break.

Dritto fuori di Cerundolo che serve per primo 0-1. Nastro in risposta 1-1. Scambio ad alta intensità Cerundolo mette in rete 2-1. Servizio e smash 2 pari. Non tiene il ritmo l’argentino che mette in rete 3-2 Sinner. In corridoio la risposta, si scambia sul 4-2 per Jannik. Risponde dai teloni Cerundolo, Sinner lo stende con la palla corta 5-2 per l’italiano. Fuori il rovescio dell’argentino 6-2, quattro set point Sinner. Palla corta in rete di Cerundolo. Primo set Sinner 7-6 in un’ora e 17 minuti.

2. set

Al servizio Sinner che va avanti 30-15. Comanda lo scambio Cerundolo, ma sbaglia la conclusione di dritto 40-15. Splendida conclusione a rete dell’argentino 40-30. Brutto rovescio out di Sinner. Parità. Servizio e dritto, uno dei pochi. Vantaggio Sinner. Rovescio in rete, Jannik tiene il servizio 1-0. Cerundolo manda Sinner a visitare il campo 15-0. Servizio vincente 30-0. Risposta fuori 40-0. Gioco a zero 1-1. Risponde lungo l’argentino 0-15. Regalo di Cerundolo 15 pari. Ancora un gratuito 30-15. Male in risposta il 18 del mondo 40-15. Cerundolo si prende il punto a reto 40-30. Ancora uno scambio intenso. Palla corta dell’argentino, Sinner replica con una contro smorzata che scatena lo stadio 2-1. Interviene il fisioterapista per Jannik. Problemi al piede destro per Jannik. Medical time out per l’azzurro. Sembra che ci siano problemi di vesciche, magari dovuti alla ripresa agonistica dopo tre mesi di stop. Serve Cerundolo. In rete il rovescio di Sinner 15-0. Ace 30-0. Lento in uscita dal servizio Cerundolo 30-15. Prima e conclusione a rete 40-15. Risposta aggressiva di Sinner 40-30. Il nastro aiuta Jannik. Parità. Risposta incrociata di Sinner, Cerundolo spara fuori 30-40. Palla break. Questa volta il nastro aiuta l’argentino. Parità. Resta dietro Sinner che sbaglia con il dritto. Vantaggio Argentina. Regalo di Cerundolo. Parità. Affonda il dritto lungolinea il n.1 del mondo. Palla break. Gioca profondo Jannik, Cerundolo mette fuori. Break 3-1. Sinner al servizio per confermare il break. Domina lo scambio l’azzurro 15-0. Fuori il dritto 15 pari. Servizio e dritto Sinner 30-15. Prima sulla riga 40-15. Sbaglia ancora l’argentino che è più falloso che nel primo set. Break confermato 4-1. Cerundolo al servizio, Sinner aggredisce la seconda 15-30. Doppio fallo 15-40. Due palle break. Volée in rete. Break 5-1. Sinner serve per il match. Si ferma sul nastro il rovescio di Jannik 0-15. Rovescio lungolinea imprendibile 15 pari, il Centrale si anima. Chiude con il dritto da fondo Cerundolo 15-30. Cerca la risposta vincente l’argentino, dritto fuori 30 pari. Spara fuori il dritto Sinner 30-40. Palla break. Brutto rovescio di Jannik. Break 5-2. Cerundolo serve per restare nel match. Rovescio fuori di Sinner 15-0. Risposta in rete 30-0. Lungolinea vincente di Sinner 30-15. Doppio fallo 30 pari. Si apre il campo Jannik con il dritto anomalo 30-40 match-point. Servizio e dritto vincente Cerundolo annulla. Parità. Prima vincente. Vantaggio per l’argentino. Sinner mette nell’angolo il diciotto del mondo. Parità. Servizio a uscire e volée. Vantaggio Cerundolo. Sinner accelera lo scambio, dritto vincente a parità. Recupera la palla corta Jannik. Match-point. Prima vincente. Parità. Bene Cerundolo che fa male con il dritto. Vantaggio per l’argentino. Fuori la risposta di Jannik, Cerundolo resta in vita 3-5. Sinner serve di nuovo per il match. Rovescio lungolinea sulla riga 15-0. Non tiene lo scambio, troppo veloce la palla di Sinner 30-0. Comanda con il dritto Cerundolo, 30-15. Sul nastro il dritto di Jannik 30 pari. Palla corta vincente. Match-point. Accorcia il rovescio Sinner, Cerundolo vincente con il dritto. Parità. Risponde lungo l’argentino, Sinner regala. Palla break. In ritardo Cerundolo spara fuori il dritto. Parità. Falso rimbalzo. Palla break. Regalo di Cerundolo che mette il dritto in rete. Parità. Prima vincente. Match point n.4. Risponde in rete Cerundolo. Sinner ai quarti di finale 7-6 6-3.





Dal Foro Italico il nostro inviato Enrico Milani

ATP Rome Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 7 6 Francisco Cerundolo [17] Francisco Cerundolo [17] 6 3 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 5-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-1 → 5-1 J. Sinner 15-0 15-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 4-4 → 4-5 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1