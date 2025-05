“Mi sono immaginato quel punto centomila volte”: Musetti racconta il trionfo su Medvedev e l’attesa infinita (Video)

Un solo punto, tre ore d’attesa e un castello di terra e sabbia da non veder crollare. Lorenzo Musetti ha conquistato l’accesso ai quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia con una vittoria di carattere contro Daniil Medvedev, culminata in un finale surreale che ha messo alla prova i nervi del tennista carrarino.

“Era la prima volta per me in una situazione come questa, non facile da gestire, anche perché più volte stavamo per rientrare e poi ricominciava a piovere,” ha raccontato Musetti a caldo subito dopo aver chiuso il match con un dritto vincente. Un colpo liberatorio che ha posto fine a un’attesa interminabile e snervante. “Mi sono immaginato questo punto centomila volte in queste ore e nessuna di queste centomila finiva così, per questo sono contento di aver rischiato.”

L’azzurro è riuscito a gestire con straordinaria maturità non solo l’interruzione per pioggia sul match point, ma anche l’intero incontro, dimostrando di aver assimilato un piano tattico perfetto contro il russo. La chiave del successo è stata una prestazione solida ed equilibrata, in cui il servizio ha giocato un ruolo fondamentale, insieme alla capacità di variare il gioco quando necessario.

“È stata una giornata strana, ci sono state tante emozioni e una partita non facile da gestire,” ha spiegato il toscano. “Era la prima volta che giocavo su questo campo quest’anno e non avevo avuto modo di allenarmici. Ho dovuto prendere le misure e ho iniziato con troppa fretta, cosa che con Daniil non dovevo assolutamente fare.”

Dopo un avvio incerto, Musetti ha saputo trovare il proprio ritmo: “Dopo il break però mi sono sciolto, credo che il servizio abbia funzionato tantissimo così come le variazioni.” Un tennis intelligente e tatticamente impeccabile, in cui l’intensità si è alternata a magistrali cambi di ritmo, mettendo in costante difficoltà l’ex numero uno del mondo.

Questa vittoria rappresenta un traguardo significativo per il giovane azzurro, che per la prima volta in carriera accede ai quarti di finale del torneo romano. Un risultato che conferma la maturazione di Musetti, sempre più a suo agio sui grandi palcoscenici e contro avversari di primissimo livello.

L’attesa infinita per quel punto finale, che avrebbe potuto minare le certezze costruite nei due set precedenti, si è trasformata in un’ulteriore prova della crescita mentale del carrarino. Nonostante la tensione, Musetti ha saputo mantenere la lucidità necessaria per chiudere l’incontro alla ripresa, dimostrando di possedere non solo un tennis di rara eleganza, ma anche una solidità psicologica in costante evoluzione.

Con questo successo di prestigio, Lorenzo si prepara ora ad affrontare i quarti di finale con rinnovata fiducia, consapevole di poter ambire a traguardi sempre più ambiziosi, soprattutto sulla terra rossa che esalta le sue qualità tecniche e la sua creatività tattica.





Francesco Paolo Villarico