Invasione statunitense al Torneo ITF “Città di Santa Croce”. Il resoconto di giornata

Nei giorni della proclamazione del primo Papa statunitense della storia, al Torneo ITF giovanile “Città di Santa Croce” Mauro Sabatini, organizzato dal Tennis Club Santa Croce sull’Arno (Pisa), si assiste ad un’invasione senza precedenti di giocatrici e giocatori provenienti dagli Stati Uniti: sono tredici gli atleti a stelle strisce presenti nei tabelloni principali degli Internazionali pisani, superando nel numero addirittura la rappresentanza italiana qui di casa.

Il feeling tra USA e Santa Croce è sbocciato di recente, mentre per decenni il rapporto si è mantenuto per così dire freddino e i tennisti d’oltreoceano si schieravano al Cerri alla spicciolata. Basti pensare che il primo successo in assoluto, dopo trentotto anni di astinenza, è arrivato soltanto nel 2019 grazie a Cannon Kingsley, bissato nel 2023 dalla prodigiosa quindicenne Tyra Grant, che da qualche settimana ha ufficializzato la scelta di indossare la maglia azzurra a scapito di quella a stelle e strisce (il padre Tyrone è un’ex stella dell’NBA, la madre è italiana).

“In effetti la percezione dei tornei sulla terra in Europa è cambiata tra noi giovani – ci spiega Keaton Hance, uno dei vincitori USA di oggi -: molti ritengono che noi statunitensi non amiamo giocare lontano dai campi in veloce, ma in realtà è il contrario. La terra ci consente di migliorare in fretta per le sue variazioni e la sua imprevedibilità. Inoltre partecipare a trasferte in gruppo, così lontane da casa, ci fa crescere come tennisti e come persone e ci fa adattare più velocemente a tutte le difficoltà presenti nel circuito professionistico”.

I risultati della giornata

Il bilancio finale della giornata per gli Stati Uniti è di cinque vittorie e sei sconfitte, un risultato agrodolce ma che manda avanti alcuni degli atleti più accreditati. Una di queste è la testa di serie numero 2 del tabellone femminile e numero 21 al mondo Thea Frodin, la quale soffre più del previsto (61 46 63) per battere la peruviana Gabriela Pimentel, eliminata nelle qualificazioni e ripescata come “lucky loser”. Dopo un primo set dominato, Frodin cala e lascia spazio ad un’inaspettata rimonta avversaria, facendo fatica a scrollarsi di dosso le incertezze anche nel parziale decisivo.

Tra ottime potenzialità e frequenti passaggi a vuoto, la giovane stellina americana si trova oggi a ripercorrere nella realtà quanto aveva già vissuto sul set, quando interpretò la giovanissima Serena Williams nel film “Una famiglia vincente – King Richard:” il suo sogno di tradurre in carriera le orme del suo idolo, seppure in minima parte, sarà forse l’impresa più grande a cui si troverà di fronte. Tra i suoi connazionali superano il primo turno anche Maximus Dussault (62 76 sul russo Iutkin) e Kaytlin Rolls (75 64 sull’ucraina Drobysheva).

Si ricorderà invece a lungo la sconfitta Ishika Ashar, che manca l’opportunità enorme di estromettere la testa di serie numero 4, la giapponese Reina Goto, e si arrende tra le lacrime dopo 3 ore e 5 minuti di feroce battaglia: l’americana recupera il primo set perso al tie-break con un’ottima seconda frazione, ed al terzo ribalta uno svantaggio di 4-1 andando a servire per il match sul 5-4. Il disordine nel gestire i momenti cruciali la portano, tra mille occasioni sprecate, ad un KO tanto amaro quanto utile per crescere.

È un altro statunitense, Dominick Mosejczuk, la vittima dell’attesissima testa di serie numero 1 Oskari Paldanius: il finlandese, nella sua vittoria con il punteggio di 64 62, mostra ottimi segnali di dominanza in vista del prossimo cammino dove vestirà i panni del principale favorito. Per concludere la scorpacciata yankee esplode alla distanza (46 62 60) Jack Secord contro il primo azzurro a superare il turno d’esordio, il montecatinese Lorenzo Balducci, fresco finalista al J200 di Firenze.

Nella giornata di martedì 13 maggio si concluderà il programma del primo turno dei tabelloni di singolare. L’ingresso sui campi del Tc Santa Croce è libero per tutta la durata della manifestazione.