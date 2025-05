Zverev senza filtri: dalle palle lente di Roma al futuro di Djokovic

Nel panorama del tennis moderno, caratterizzato spesso da conferenze stampa prevedibili e risposte diplomatiche, Alexander Zverev emerge come una rara voce di autenticità e franchezza. Il campione tedesco, detentore del titolo al Masters 1000 di Roma, ha recentemente offerto ai giornalisti una serie di riflessioni schiette e penetranti che hanno immediatamente catturato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

A differenza di molti colleghi che considerano gli incontri con i media come semplici adempimenti formali da superare con il minimo coinvolgimento personale, Zverev appartiene a quella ristretta categoria di atleti che non teme di condividere pensieri genuini, anche quando questi possano risultare controversi. Le sue dichiarazioni dopo l’accesso agli ottavi di finale del torneo romano hanno toccato due temi particolarmente rilevanti nell’attuale scenario tennistico: le peculiari condizioni di gioco al Foro Italico e l’enigmatico momento di Novak Djokovic.

“È davvero singolare ciò che sta accadendo con le palle, perché risultano notevolmente più lente rispetto alle edizioni precedenti,” ha esordito Zverev con tono analitico ma deciso. “Francamente, non comprendo cosa possa essere stato modificato nella loro composizione.”

Il tedesco ha poi allargato la sua osservazione all’intera stagione sulla terra rossa: “Durante tutti i tornei di questa superficie utilizziamo palle Dunlop. Le ho trovate reattive a Montecarlo, Monaco e Madrid, ma qui al Foro Italico… Possono sostenere qualsiasi cosa, ma la sensazione è completamente diversa.”

Particolarmente interessante è stata la rivelazione di un adattamento tecnico significativo che ha dovuto adottare: “Ho ridotto la tensione delle mie corde di ben tre chilogrammi rispetto agli altri tornei del circuito. Continuano ad assicurarci che si tratta della stessa palla, ma l’evidenza pratica suggerisce il contrario.” Una dichiarazione che rivela quanto il materiale tecnico possa influenzare le prestazioni ai massimi livelli, costringendo i giocatori a modifiche sostanziali nella loro attrezzatura per adattarsi alle condizioni specifiche.

Questa riduzione della tensione rappresenta un tentativo strategico di compensare la percepita lentezza della palla, consentendo alle corde di agire come un trampolino più elastico che proietta la sfera con maggiore energia – un dettaglio tecnico che offre uno spaccato affascinante sul processo decisionale di un campione del calibro di Zverev.

Interpellato sulla situazione attuale di Novak Djokovic, che sta attraversando una fase complessa della sua straordinaria carriera, Zverev ha offerto un’analisi sorprendentemente profonda e rispettosa.

“È fisiologico che nessun atleta possa mantenere costantemente il proprio apice prestazionale,” ha osservato con lucidità. “Resto convinto che ritroverà la sua miglior versione e continuerà a figurare tra i più formidabili interpreti di questo sport.”

La riflessione più acuta è arrivata quando ha spostato il focus dalla tecnica alla dimensione psicologica: “Non sussiste alcun dubbio riguardo alle sue straordinarie capacità competitive. Ritengo che il nodo centrale della questione risieda ora nella sua determinazione a proseguire con lo stesso livello di dedizione assoluta, con l’obiettivo di riconquistare i vertici che gli appartengono per talento naturale. Il suo tennis rimane di categoria superiore, ma l’elemento decisivo sarà proprio questa sua volontà interiore. Una risposta che solo lui può fornire.”





Francesco Paolo Villarico