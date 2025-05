Masters 1000 di Roma: Medvedev avanza senza problemi, Tsitsipas crolla ancora contro Fils

La giornata del Masters 1000 di Roma ha visto scendere in campo già nella mattinata grandi nomi del tennis mondiale, ma con fortune decisamente alterne. Daniil Medvedev, campione del torneo due stagioni fa, ha superato senza particolari difficoltà l’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-4, 6-1, guadagnandosi così un posto agli ottavi di finale del prestigioso torneo sulla terra rossa italiana. Ora ci sarà la sfida con Musetti o Nakashima.

Discorso completamente diverso per Stefanos Tsitsipas, che continua il suo periodo negativo sulla terra battuta. Il tennista greco è stato nuovamente sconfitto da Arthur Fils con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-2, replicando l’esito dell’incontro già disputato alcune settimane fa a Madrid. Per il finalista del Roland Garros 2021 si tratta dell’ennesima battuta d’arresto in una stagione sulla terra rossa finora molto deludente.

Il cammino di Tsitsipas verso Parigi si fa sempre più preoccupante: il greco potrebbe arrivare al secondo Slam della stagione con appena sei vittorie in quattro tornei disputati sulla superficie, un bottino decisamente scarso per un giocatore del suo calibro e con le sue caratteristiche tecniche, tradizionalmente a suo agio sulla terra.

Di contro, continua l’ottimo momento di Arthur Fils, che conferma di avere tutte le carte in regola per essere protagonista su questa superficie. Il giovane francese, noto per il suo dritto potente e carico di topspin, sta dimostrando una crescita costante, aggiungendo al suo gioco esplosivo anche una maggiore solidità tattica e mentale.

Per Medvedev, il percorso a Roma prosegue con rinnovate ambizioni: il russo, pur non essendo considerato uno specialista della terra, ha dimostrato negli ultimi anni di saper adattare il suo tennis a tutte le superfici, come testimonia il titolo conquistato proprio al Foro Italico due anni fa. La sua vittoria contro Popyrin è stata netta e convincente, suggellata da un secondo set dominato dall’inizio alla fine.

Gli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma si preannunciano quindi ricchi di spunti interessanti, con Medvedev che cercherà di proseguire il suo cammino e Fils che, eliminato uno dei favoriti, proverà a spingersi ancora più avanti nel torneo, confermando la sua ascesa nel panorama tennistico.





Marco Rossi