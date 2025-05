Paolini, sorriso radioso dopo la vittoria: “Finalmente due partite vinte a Roma” (audio conferenza stampa)

Jasmine Paolini non nasconde la sua felicità dopo aver conquistato l’accesso agli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia. Con un sorriso che illumina il Campo Centrale, la tennista italiana ha commentato la vittoria per 6-4, 6-3 su Ons Jabeur, ex numero 2 del mondo, attualmente lontana dal suo miglior rendimento a causa dei numerosi infortuni che hanno condizionato il suo percorso recente.

“Finalmente ho vinto due partite di fila a Roma,” ha dichiarato Paolini nell’intervista a caldo, sottolineando l’importanza di questo traguardo in un torneo che rappresenta molto per tutti i tennisti italiani. “Questo è un torneo speciale per noi italiani, grazie ai numerosissimi tifosi,” ha aggiunto, riconoscendo il calore del pubblico romano che l’ha sostenuta durante tutto l’incontro.

La numero 5 del mondo ha analizzato con lucidità la sua prestazione, evidenziando come non tutto sia stato perfetto: “È stata una partita con tanti alti e bassi, ma l’importante era portarla a casa.” Una consapevolezza che dimostra la maturità raggiunta da Jasmine, capace ora di gestire i momenti difficili senza farsi condizionare eccessivamente.

Guardando già al prossimo impegno, la tennista toscana si prepara ad affrontare Jelena Ostapenko, campionessa del Roland Garros 2017, promossa agli ottavi senza giocare grazie al forfait di Laura Siegemund, che aveva precedentemente eliminato la connazionale Lucia Bronzetti. Un avversario temibile, noto per la potenza dei suoi colpi e la capacità di imporre ritmi elevati.

“Sarà un match tosto, lei è una grande giocatrice,” ha ammesso Paolini, delineando già la strategia da adottare: “L’obiettivo sarà giocare profondo e servire tante prime, perché è molto forte in risposta.” Un piano tattico chiaro e preciso, segno di quanto la preparazione mentale e tecnica di Jasmine sia evoluta negli ultimi mesi.

La chiusura del suo intervento è stata dedicata ancora una volta al pubblico del Foro Italico: “Non vedo l’ora di scendere in campo, spero che il pubblico mi aiuterà.” Un auspicio che evidenzia quanto il supporto dei tifosi italiani rappresenti un fattore determinante per l’azzurra, protagonista di una crescita esponenziale che l’ha portata a diventare un punto di riferimento del tennis italiano.

Per Paolini, che mai prima d’ora aveva raggiunto gli ottavi di finale nel torneo di casa, si tratta di un’ulteriore conferma del suo eccellente momento di forma. La sfida contro Ostapenko rappresenta ora un banco di prova importante per misurare le sue ambizioni in questo torneo e verificare ulteriormente i progressi compiuti nel suo gioco.





Dal nostro inviato al Foro italico, Enrico Milani