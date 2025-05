Masters e WTA 1000 Roma: Il programma di Sabato 10 Maggio 2025. In sessione serale giocherà Jannik Sinner

Campo Centrale – ore 11:00

Matteo Berrettini 🇮🇹 vs Jacob Fearnley 🇬🇧

Danielle Collins 🇺🇸 vs Iga Swiatek 🇵🇱 (Non prima 13:00)

Jasmine Paolini 🇮🇹 vs Ons Jabeur 🇹🇳

Jannik Sinner 🇮🇹 vs Mariano Navone 🇦🇷 (Non prima 19:00)

Elise Mertens 🇧🇪 vs Jessica Pegula 🇺🇸 (Non prima 20:30)

Grand Stand Arena – ore 11:00

Madison Keys 🇺🇸 vs Peyton Stearns 🇺🇸

Taylor Fritz 🇺🇸 vs Marcos Giron 🇺🇸

Jakub Mensik 🇨🇿 vs Matteo Gigante 🇮🇹

Marie Bouzkova 🇨🇿 vs Naomi Osaka 🇯🇵 (Non prima 17:00)

Luca Nardi 🇮🇹 vs Alex de Minaur 🇦🇺

SuperTennis Arena – ore 11:00

Fabian Marozsan 🇭🇺 vs Andrey Rublev 🇷🇺

Alexander Bublik 🇰🇿 vs Casper Ruud 🇳🇴

Francisco Cerundolo 🇦🇷 vs Nicolas Jarry 🇨🇱

Ben Shelton 🇺🇸 vs Jaume Munar 🇪🇸

Pietrangeli – ore 11:00

Sebastian Ofner 🇦🇹 vs Frances Tiafoe 🇺🇸

Diana Shnaider 🇷🇺 vs Jaqueline Cristian 🇷🇴

Elina Svitolina 🇺🇦 vs Hailey Baptiste 🇺🇸

Felix Auger-Aliassime 🇨🇦 vs Thiago Seyboth Wild 🇧🇷

Jelena Ostapenko 🇱🇻 vs Laura Siegemund 🇩🇪

Court 14 – ore 11:00

Learner Tien 🇺🇸 vs Tomas Machac 🇨🇿

Pedro Martinez 🇪🇸 vs Hubert Hurkacz 🇵🇱

Jesper de Jong 🇳🇱 vs Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸

Asia Muhammad 🇺🇸 / Demi Schuurs 🇳🇱 vs Cristina Bucsa 🇪🇸 / Angelica Moratelli 🇮🇹

Court 1 – ore 11:00

Tommy Paul 🇺🇸 vs Roberto Bautista Agut 🇪🇸

Aleksandar Vukic 🇦🇺 vs Sebastian Korda 🇺🇸

Alexandra Panova 🇷🇺 / Fanny Stollar 🇭🇺 vs Alexandra Eala 🇵🇭 / Coco Gauff 🇺🇸 (Non prima 14:00)

Tyra Caterina Grant 🇮🇹 / Lisa Pigato 🇮🇹 vs Anna Danilina 🇰🇿 / Irina Khromacheva 🇷🇺

Linda Noskova 🇨🇿 / Clara Tauson 🇩🇰 vs Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺

Court 2 – ore 11:00

Hao-Ching Chan 🇹🇼 / Giuliana Olmos 🇲🇽 vs Xinyu Wang 🇨🇳 / Saisai Zheng 🇨🇳

Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Erin Routliffe 🇳🇿 vs Monica Niculescu 🇷🇴 / Katarzyna Piter 🇵🇱

Leylah Fernandez 🇨🇦 / Yulia Putintseva 🇰🇿 vs Makoto Ninomiya 🇯🇵 / Yifan Xu 🇨🇳 (Non prima 13:00)

Daria Kasatkina 🇦🇺 / Peyton Stearns 🇺🇸 vs Shuko Aoyama 🇯🇵 / Nadiia Kichenok 🇺🇦

Court 4 – ore 12:00

Storm Hunter 🇦🇺 / Ellen Perez 🇦🇺 vs Magda Linette 🇵🇱 / Rebecca Sramkova 🇸🇰

Miyu Kato 🇯🇵 / Aldila Sutjiadi 🇮🇩 vs Marta Kostyuk 🇺🇦 / Elena-Gabriela Ruse 🇷🇴 (Non prima 13:00)