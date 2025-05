Alcaraz supera Lajovic all’esordio a Roma: prestazione solida dello spagnolo (Video)

Carlos Alcaraz ha iniziato il suo percorso agli Internazionali BNL d’Italia con una vittoria convincente contro Dusan Lajovic, superando il tennista serbo con il punteggio di 6-3, 6-3 in un’ora e 22 minuti di gioco.

Al terzo turno affronterà uno tra Michelsen [31] o Djere.

Dopo aver saltato il torneo di Madrid a causa di un infortunio all’adduttore destro e in seguito alle recenti polemiche legate al suo documentario su Netflix, lo spagnolo è sceso in campo sul Campo Centrale di Roma con una chiara determinazione. Nonostante la fasciatura precauzionale sulla coscia destra e il cerotto nasale dovuto a un raffreddore, Alcaraz ha dimostrato di essere in buona forma fisica.

Il numero tre del mondo ha iniziato la partita con grande intensità, prendendo subito il controllo del gioco. In soli 20 minuti si è portato sul 4-0 nel primo set, mostrando un tennis dominante che ha messo in seria difficoltà l’avversario serbo. Il dritto di Alcaraz si è rivelato particolarmente efficace, così come le sue smorzate, permettendogli di chiudere il primo parziale sul 6-3 in 43 minuti.

Il secondo set ha seguito uno schema simile, con lo spagnolo che ha preso immediatamente il break portandosi sul 3-0. Lajovic, che si trova lontano dalla sua miglior forma da diversi mesi, non è riuscito a contrastare efficacemente il gioco dell’avversario. Alcaraz ha mantenuto un livello costante fino alla fine dell’incontro, chiudendo anche il secondo parziale con il punteggio di 6-3.

Questa è stata la quinta vittoria di Alcaraz su Lajovic in altrettanti confronti diretti, confermando il dominio dello spagnolo nei confronti del serbo. Per il murciano, che ha partecipato solo una volta al torneo romano nel 2023, questo esordio rappresenta un passo importante verso il ritorno alla piena forma in vista del Roland Garros.

L’obiettivo dichiarato di Alcaraz in questo torneo è acquisire confidenza e ritmo partita dopo lo stop forzato, per arrivare nelle migliori condizioni possibili al secondo Slam della stagione, dove punta a conquistare il suo secondo titolo parigino.





Francesco Paolo Villarico