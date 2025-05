Cocciaretto esulta al Foro Italico: battuta Avanesyan in tre set, ora la sfida con Swiatek. Fuori Arianna Zucchini

Una vittoria che vale doppio, per il momento in cui arriva e per il livello dell’avversaria. Elisabetta Cocciaretto torna protagonista agli Internazionali d’Italia con un successo di carattere contro Elina Avanesyan, numero 38 WTA, superata con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-1 in una partita che ha mostrato le migliori qualità della marchigiana.

Sul Campo 12 del Foro Italico, baciato dal sole primaverile romano, l’azzurra ha messo in mostra un tennis aggressivo fin dalle prime battute, prendendo subito in mano le redini dell’incontro con un break immediato che ha indirizzato il primo set. La sua capacità di variare il gioco, alternando traiettorie profonde a improvvise accelerazioni, ha mandato fuori giri l’armena, costretta a cedere il parziale con un netto 6-2.

La reazione di Avanesyan non si è fatta attendere. Nel secondo set, nonostante il vantaggio iniziale della Cocciaretto, la giocatrice armena ha alzato il livello, trovando angoli più efficaci e mettendo in difficoltà l’azzurra nei suoi turni di servizio. Il momento decisivo è arrivato nel decimo game, quando Avanesyan ha strappato la battuta all’italiana chiudendo il parziale sul 6-4 e riportando l’incontro in equilibrio.

A quel punto, molti avrebbero temuto un crollo mentale della Cocciaretto, che invece ha dimostrato una maturità tattica e psicologica sorprendente. Dopo i primi tre game del set decisivo, caratterizzati da break e controbreak, la marchigiana ha letteralmente dominato, lasciando all’avversaria nessun game e chiudendo con un perentorio 6-1 che non ha ammesso repliche.

Per Cocciaretto ora si apre la sfida più affascinante e complicata: il secondo turno contro la numero due del mondo Iga Swiatek, dominatrice incontrastata sulla terra battuta negli ultimi anni. Un’occasione per misurarsi con il vertice assoluto del tennis femminile e per testare il livello del suo gioco in vista dei prossimi appuntamenti sulla terra rossa europea.

WTA Rome Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 6 4 6 Elina Avanesyan Elina Avanesyan 2 6 1 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Elina Avanesyan 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Elina Avanesyan 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Elina Avanesyan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Elina Avanesyan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Elina Avanesyan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Elina Avanesyan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Elina Avanesyan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Elina Avanesyan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Elina Avanesyan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Elina Avanesyan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Elina Avanesyan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Elina Avanesyan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Elina Avanesyan 0-15 15-40 0-0 → 1-0

Nulla da fare, invece, per la giovane Arianna Zucchini, superata dalla potente canadese Victoria Mboko con il punteggio di 6-2, 6-3. Nonostante un promettente avvio, con break in apertura e vantaggio di 2-0, la numero 620 del ranking non è riuscita a contenere la maggiore esperienza e potenza della nordamericana, che ha preso progressivamente il controllo del match imponendosi in poco più di un’ora e venti minuti.

WTA Rome Arianna Zucchini Arianna Zucchini 0 2 3 0 Victoria Mboko • Victoria Mboko 0 6 6 0 Vincitore: Mboko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Victoria Mboko 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Victoria Mboko 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Arianna Zucchini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Arianna Zucchini 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Arianna Zucchini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Victoria Mboko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Arianna Zucchini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Arianna Zucchini 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Arianna Zucchini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Arianna Zucchini 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Arianna Zucchini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Victoria Mboko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0





Marco Rossi