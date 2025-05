Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Giovedì 08 Maggio 2025. Tanti azzurri in campo

Campo Centrale – ore 11:00

Matteo Arnaldi 🇮🇹 vs Roberto Bautista Agut 🇪🇸

vs (2) Iga Swiatek Non prima 13:00

Jasmine Paolini 🇮🇹 vs Lulu Sun 🇳🇿

Jacob Fearnley 🇬🇧 vs Fabio Fognini 🇮🇹 (Non prima 19:00)

Lucia Bronzetti 🇮🇹 vs Karolina Muchova 🇨🇿 (Non prima 20:30)

Grand Stand Arena – ore 11:00

Naomi Osaka 🇯🇵 vs Paula Badosa 🇪🇸

Mariano Navone 🇦🇷 vs Federico Cina 🇮🇹

Luca Nardi 🇮🇹 vs Flavio Cobolli 🇮🇹

vs (3) Jessica Pegula Non prima 17:00

Mattia Bellucci 🇮🇹 vs Pedro Martinez 🇪🇸

SuperTennis Arena – ore 11:00

Petra Kvitova 🇨🇿 vs Ons Jabeur 🇹🇳

Fabian Marozsan 🇭🇺 vs Joao Fonseca 🇧🇷

Arthur Rinderknech 🇫🇷 vs Matteo Gigante 🇮🇹

Elina Svitolina 🇺🇦 vs Jessica Bouzas Maneiro 🇪🇸

Learner Tien 🇺🇸 vs Reilly Opelka 🇺🇸

Pietrangeli – ore 11:00

Hugo Gaston 🇫🇷 vs Nicolas Jarry 🇨🇱

Peyton Stearns 🇺🇸 vs Anna Kalinskaya 🇷🇺

(29) Danielle Collins vs

Alexander Bublik 🇰🇿 vs Roman Safiullin 🇷🇺

(5) Madison Keys vs

Court 14 – ore 11:00

Aleksandar Vukic 🇦🇺 vs Nicolas Moreno De Alboran 🇺🇸

Elise Mertens 🇧🇪 vs Suzan Lamens 🇳🇱

vs (19) Liudmila Samsonova

Roberto Carballes Baena 🇪🇸 vs Sebastian Ofner 🇦🇹

Beatriz Haddad Maia 🇧🇷 vs Marie Bouzkova 🇨🇿

Court 1 – ore 11:00

Jaqueline Cristian 🇷🇴 vs Yulia Putintseva 🇰🇿

(13) Diana Shnaider vs

Nuno Borges 🇵🇹 vs Thiago Seyboth Wild 🇧🇷

Gabriel Diallo 🇨🇦 vs Marcos Giron 🇺🇸

Court 2 – ore 11:00

Jesper de Jong 🇳🇱 vs Alexander Shevchenko 🇰🇿

Jelena Ostapenko 🇱🇻 vs Rebecca Sramkova 🇸🇰

Tomas Barrios Vera 🇨🇱 vs Jaume Munar 🇪🇸