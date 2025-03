Wimbledon al passo con i tempi: nel 2025 debutta l’arbitraggio elettronico su tutti i campi ed arriva un post significativo

Manca ancora molto a Wimbledon, il terzo Grande Slam dell’anno e, per molti, uno degli eventi sportivi con più tradizione al mondo. Tuttavia, a Londra hanno già avviato la macchina promozionale e questo sabato hanno pubblicato il poster ufficiale per l’edizione 2025.

Un’edizione che, inoltre, vedrà un importante cambiamento tecnologico: per la prima volta tutti i campi saranno dotati di arbitraggio elettronico per valutare le palle, un compito che fino ad ora ricadeva sulle spalle dei giudici di linea. Una svolta radicale che, d’altra parte, era solo questione di tempo.

Questa decisione segna un punto di rottura con la tradizione per il torneo londinese, storicamente legato ai suoi rituali e alle sue consuetudini. L’introduzione della tecnologia su tutti i campi rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione, seguendo la tendenza già adottata da altri tornei del circuito.

Con l’arbitraggio elettronico, il torneo sull’erba più prestigioso del mondo si allinea definitivamente all’evoluzione tecnologica del tennis contemporaneo, pur mantenendo intatta la sua aura di classicità che lo contraddistingue, come dimostra il nuovo poster che continua a celebrare l’eleganza e la storia di questo evento leggendario.





Francesco Paolo Villarico