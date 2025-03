Raducanu sorpresa dalla denuncia della PTPA: “Non ho idea di cosa stia succedendo”

Emma Raducanu si aggiunge alla lista di giocatori che non erano a conoscenza del comunicato lanciato dalla Professional Tennis Players Association (PTPA) in cui si denunciano i vertici del tennis (ATP, WTA, ITF, ITIA).

La tennista britannica ha confessato la sua sorpresa durante un incontro con i media: “In realtà non ho idea di cosa stia succedendo, perché non sono stata né su Instagram né sul mio telefono ultimamente”.

Raducanu ha anche colto l’occasione per esprimere cosa cambierebbe nel tennis attuale, concentrandosi su due aspetti che la preoccupano particolarmente: “Alcune partite potrebbero iniziare un po’ prima invece di cominciare così tardi, e questo succede molte volte. E non mi piace nemmeno il continuo cambio di palline. Per me è difficile perché ho avuto problemi al polso e le palline pesanti non aiutano certamente questa situazione”.

Le dichiarazioni della vincitrice degli US Open 2021 si aggiungono a quelle di altri tennisti che hanno manifestato sorpresa per l’iniziativa della PTPA, l’associazione guidata da Novak Djokovic (sorpreso lui stesso da alcuni riferimenti), che ha intrapreso un’azione legale contro le principali organizzazioni tennistiche senza apparentemente informare tutti i suoi membri.

Le preoccupazioni di Raducanu sugli orari delle partite e sulle caratteristiche delle palline riflettono problematiche condivise da altri giocatori del circuito, soprattutto da chi ha sofferto infortuni, evidenziando questioni che potrebbero essere parte delle rivendicazioni dell’associazione dei giocatori.





Marco Rossi