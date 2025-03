Medvedev in crisi profonda: “Non ero al 100%, devo ritrovare me stesso”

Daniil Medvedev non riesce più a ritrovarsi. La sua sconfita all’esordio nel Miami Open 2025 contro lo spagnolo Jaume Munar ha sottolineato ancora una volta il momento difficile che il tennista russo sta vivendo, rischiando seriamente di uscire dalla Top 10 per la seconda volta negli ultimi cinque anni.

La netta sconfitta sorprende ancora di più considerando che Medvedev, esperto nei tornei sul cemento americano, vinse proprio a Miami solo due stagioni fa. Ma il Daniil che oggi è sceso in campo appare lontano parente di quello che aveva conquistato la vetta del ranking mondiale e vinto il suo ultimo titolo a Roma nel 2023.

Medvedev, al termine della gara, ha cercato di analizzare le proprie sensazioni e le cause della prestazione opaca: «Non ero al 100% fisicamente, ho avuto problemi dopo Indian Wells e non sono riuscito a recuperare completamente. Non riuscivo a muovermi bene, mi mancava mobilità, e nelle condizioni odierne la palla non riusciva a traspasare il campo come volevo. Munar ha giocato molto bene, è stato solido, e io non ho potuto fare granché».

Interrogato sulla mancanza di titoli negli ultimi due anni e il rischio di perdere posizioni importanti in classifica, il russo appare consapevole, ma non allarmato: «Non controllo ossessivamente il ranking, ma so che potrei uscire dalla Top 10. Questo significherebbe semplicemente che non ho giocato abbastanza bene nell’ultimo periodo. Tuttavia, sono convinto che posso tornare a esprimere un ottimo tennis, come dimostrato a Dubai e Indian Wells. Continuerò a lavorare duro e proverò a vincere di nuovo, soprattutto adesso che arriva la stagione sulla terra, superficie sulla quale ho conquistato il mio ultimo titolo».

Alla domanda su eventuali cambiamenti nel proprio stile di gioco, Medvedev è apparso riflessivo, ammettendo la difficoltà nel trovare equilibrio tra aggressività e difesa: «Sto cercando di adattarmi continuamente, provando a essere più aggressivo o più difensivo in base alle situazioni. La chiave per vincere rimane un mix di mentalità, fisico e stile di gioco. Ho vinto tornei con entrambi gli approcci, quindi continuerò a sperimentare e a cercare soluzioni».

Infine, Medvedev ha evitato di commentare la recente denuncia della PTPA, spiegando di non essere ancora sufficientemente informato: «Nessuno mi ha chiesto nulla e non ho ancora approfondito l’argomento. Sono tante pagine e voglio prima capire bene di cosa si tratta prima di esprimermi».

Quella che emerge è la figura di un atleta determinato, ma in evidente crisi tecnica e forse psicologica, che dovrà trovare risposte rapide se vorrà ritornare protagonista del circuito.





Francesco Paolo Villarico