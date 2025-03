Federico Cinà supera Comesana al debutto: primo successo in carriera nel Masters 1000 e circuito maggiore ed anche primo 2007 a vincere una partita in un livello di questa portata

Federico Cinà ha scritto oggi la prima pagina importante della sua giovane carriera, conquistando la sua prima vittoria nel circuito maggiore ATP. Il 17enne palermitano ha superato l’argentino Francisco Comesana con il punteggio di 7-6(4) 7-6(2) nel primo turno del Masters 1000 di Miami, dimostrando carattere e qualità tecniche da autentico campione.

“COME IN UN SOGNOOOOO!” potrebbe essere il perfetto riassunto della storica giornata vissuta dal giovane talento siciliano. Cinà ha affrontato il match con la determinazione e la maturità di un veterano, nonostante l’emozione comprensibile per l’esordio in un palcoscenico così prestigioso.

Federico diventa anche il primo tennista classe 2007 a vincere un match in un Masters 1000.

Nel primo set, il tennista italiano ha mostrato immediatamente le sue qualità, ottenendo un break in apertura e salendo sul 2-0. Nonostante il controbreak subito sul 3-3, Cinà ha mantenuto la calma nei momenti decisivi annullando anche una palla set quando era al servizio sul 5 a 6. Sul 6-6 si è arrivati al tiebreak, dove l’azzurro ha fatto la differenza grazie a un ace e a un eccellente rovescio lungolinea vincente, chiudendo 7-4 con una prima vincente.

Il secondo parziale ha seguito un copione simile, con fasi alterne. La svolta è arrivata sul 2-1 per Cinà, quando il siciliano ha piazzato un break mostrando una difesa straordinaria, recuperando due smash dell’avversario prima di chiudere con un passante di rovescio in avanzamento e portandosi poi sul 4 a 1. Sul 5-2, il siciliano ha avuto anche un match point in risposta, ma Comesana è riuscito a salvarsi.

La tensione ha giocato un brutto scherzo a Cinà che, nel game successivo, ha ceduto il servizio con un doppio fallo mentre serviva per il match. A complicare ulteriormente le cose, il 17enne ha iniziato a soffrire di crampi alla gamba sinistra, richiedendo un medical timeout sul 6-5.

Nonostante il problema fisico, il palermitano ha trovato le energie per affrontare il secondo tiebreak della giornata. Qui ha dominato l’argentino con un gioco aggressivo e preciso: un doppio fallo di Comesana, seguito da ottime risposte di dritto dell’italiano, hanno portato Cinà sul 6-2. Il punto finale è stato un capolavoro: uno spettacolare dritto inside in vincente che ha chiuso l’incontro sul 7-6(2).

Al secondo turno, Federico Cinà affronterà una sfida di altissimo livello contro il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 9 del torneo e attuale numero 15 del ranking mondiale. Il 33enne Dimitrov, alto 191 cm, rappresenterà un test impegnativo per misurare il livello del giovane italiano contro un giocatore di grande esperienza nel circuito.

A soli 17 anni, il siciliano sta confermando le grandi aspettative riposte in lui, dimostrando di possedere un tennis completo e maturo. I suoi punti di forza emersi in questo match sono stati il servizio efficace nei momenti cruciali, con diversi ace a salvarlo da situazioni complicate, e un rovescio lungolinea che ha spesso messo in difficoltà l’argentino.

ATP Miami Francisco Comesana Francisco Comesana 6 6 Federico Cina Federico Cina 7 7 Vincitore: Cina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* df 2-6* 6-6 → 6-7 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 F. Cina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 4-5 → 5-5 F. Cina 0-15 0-30 0-40 df 3-5 → 4-5 F. Comesana 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 ace 2-5 → 3-5 F. Cina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 F. Cina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Comesana 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 F. Cina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Comesana 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 ace 3*-5 ace 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 F. Cina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 F. Comesana 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Cina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 F. Cina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Comesana 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 4-3 F. Cina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 2-3 F. Cina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 F. Cina 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 F. Comesana 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Statistica Comesana 🇦🇷 Cinà 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 286 282 Ace 15 3 Doppi falli 2 1 Prima di servizio 53/79 (67%) 64/84 (76%) Punti vinti sulla prima 36/53 (68%) 46/64 (72%) Punti vinti sulla seconda 16/26 (62%) 10/20 (50%) Palle break salvate 2/4 (50%) 3/5 (60%) Giochi di servizio giocati 12 12 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 135 137 Punti vinti sulla prima di servizio 18/64 (28%) 17/53 (32%) Punti vinti sulla seconda di servizio 10/20 (50%) 10/26 (38%) Palle break convertite 2/5 (40%) 2/4 (50%) Giochi di risposta giocati 12 12 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 6/9 (67%) 12/20 (60%) Vincenti 34 24 Errori non forzati 29 29 Punti vinti al servizio 52/79 (66%) 56/84 (67%) Punti vinti in risposta 28/84 (33%) 27/79 (34%) Totale punti vinti 80/163 (49%) 83/163 (51%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 211 km/h (131 mph) 206 km/h (128 mph) Velocità media prima 185 km/h (114 mph) 185 km/h (114 mph) Velocità media seconda 202 km/h (125 mph) 168 km/h (104 mph)





Francesco Paolo Villarico