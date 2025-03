Sinner giocherà ad Amburgo la settimana dopo Roma

Novità nel calendario di Jannik Sinner: il torneo di Amburgo ha comunicato che il n.1 del mondo parteciperà all’edizione 2025 dello storico evento sul “rosso” in Germania, che questo anno andrà in scena la settimana successiva al Master 1000 di Roma (17-24 maggio) appena prima di Roland Garros. Sarà l’esordio nel torneo per Jannik.

💥 Breaking News! WORLD NO. 1 JANNIK SINNER IS COMING TO HAMBURG! 💥

For the first time in his career, Jannik Sinner will compete at the 2025 Hamburg Open (May 17–24)!

Can the world No. 1 and reigning Grand Slam & ATP Finals champion conquer Rothenbaum too?

🔥 Don’t miss this… pic.twitter.com/PPVQEZTJAn

— Hamburg Open ATP 500 (@hamburgopenatp) March 18, 2025