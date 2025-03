Indian Wells: Rune batte Griekspoor e centra la prima semifinale stagionale (Video)

Holger Rune ha proseguito la sua migliore settimana della stagione al BNP Paribas Open di Indian Wells, dove ha superato l’olandese Tallon Griekspoor con il punteggio di 5-7, 6-0, 6-3, raggiungendo così la sua prima semifinale dell’anno.

In una sfida brevemente interrotta dalla pioggia, il danese ha vinto 10 degli 11 game dopo aver perso il primo set, ribaltando completamente l’incontro e conquistando la sua sesta semifinale in un ATP Masters 1000 dopo due ore e cinque minuti di gioco.

Rune, che ha vinto il titolo al Masters 1000 di Parigi nel 2022 quando aveva solo 19 anni, era arrivato a Indian Wells in difficoltà di forma. Il ventunenne aveva raggiunto gli ottavi di finale agli Australian Open ma aveva faticato a febbraio, non riuscendo a ottenere vittorie consecutive nei tornei ATP di Rotterdam, Buenos Aires e Acapulco.

Dopo aver sconfitto i francesi Corentin Moutet e Ugo Humbert nei suoi primi due incontri in California, la testa di serie numero 12 ha ulteriormente ricordato a tutti di cosa è capace con una grande vittoria contro il Top 10 Stefanos Tsitsipas.

Il danese è migliorato progressivamente durante il match con Griekspoor, brekkando il servizio dell’olandese sei volte per migliorare il suo record negli scontri diretti a 1-2. A caccia del suo quinto titolo ATP, Rune affronterà in semifinale Daniil Medvedev o Arthur Fils.

Griekspoor, che aveva sconfitto il numero 2 del ranking ATP Alexander Zverev al secondo turno di Indian Wells, stava disputando il suo primo quarto di finale in un ATP Masters 1000. Il ventottenne, che ha ricevuto un trattamento per un leggero problema alla caviglia durante il match, è salito di nove posizioni al numero 34 del ranking ATP Live.

La vittoria rappresenta un importante ritorno in forma per Rune, che sta ritrovando il suo miglior tennis proprio in uno dei tornei più prestigiosi del circuito. Dopo un inizio di 2025 complicato, questa semifinale potrebbe segnare una svolta nella sua stagione, riportandolo verso le posizioni di vertice del ranking mondiale.

ATP Indian Wells Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 7 0 3 Holger Rune [12] Holger Rune [12] 5 6 6 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 H. Rune 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-5 → 3-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 T. Griekspoor 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-5 → 0-6 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 0-4 → 0-5 T. Griekspoor 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 H. Rune 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 0-3 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 H. Rune 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 H. Rune 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-2 → 3-2 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Rune 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico