Alcaraz allontana i fantasmi del numero uno: “Mi porterebbe una pressione extra” (Video)

Carlos Alcaraz continua a mostrarsi praticamente imbattibile a Indian Wells 2025. Il murciano ha dominato Grigor Dimitrov nei quarti di finale con un netto 6-1, 6-1, in un match che ha evidenziato ancora una volta la sua straordinaria capacità di adattamento alle condizioni di gioco del deserto californiano.

Durante la conferenza stampa post-partita, Alcaraz ha parlato apertamente di diversi argomenti, dal suo rapporto con il vento (che a suo dire lo rende un giocatore migliore) al prossimo incontro contro Francisco Cerundolo, fino alla possibilità di tornare numero uno al mondo, questione che sembra rappresentare più un peso che una motivazione extra.

Il vento, un alleato per Alcaraz

“Mi piace giocare con il vento, con queste condizioni. Adatto molto bene il mio tennis a questo tipo di situazioni”, ha spiegato lo spagnolo. “Quando giochi con tanto vento, devi credere nelle tue capacità fisiche, nel fatto che puoi raggiungere qualsiasi palla. È quello che pensavo durante la partita.”

Alcaraz ha poi confrontato il suo stile di gioco con quello di Dimitrov: “Grigor gioca in modo più aggressivo, con meno tempo, ecco perché credo di essermi adattato molto meglio alle condizioni di oggi. Inoltre, sento molto bene la palla, quindi la posizione in ogni colpo era ottimale. Commetto meno errori e, giocando con tanto vento, meno errori commetti, meglio giochi.”

Indian Wells, un campo speciale

Quando gli è stato chiesto se si senta imbattibile su questo campo, Alcaraz ha risposto: “Ogni volta che gioco su questo campo mi sento benissimo, sia a livello di condizioni, campo, palle. C’è vento quasi ogni giorno, un elemento con cui mi piace giocare. Tutto si adatta molto bene al mio gioco, al mio stile.”

Il giovane spagnolo ha paragonato il suo feeling con Indian Wells solo a quello che prova nei tornei di casa: “Se dovessi paragonare questa superficie ad un’altra dove mi sento molto bene, probabilmente sceglierei una in Spagna. Madrid, Barcellona… adoro giocare lì. Ma non saprei dire, semplicemente amo Indian Wells.”

La sfida contro Cerundolo

Riguardo al suo prossimo avversario, Francisco Cerundolo, Alcaraz ha mostrato grande rispetto: “Sta giocando benissimo. Non so quale superficie sia la sua preferita, se la terra battuta o il cemento, perché gioca molto bene su entrambe. Anche sull’erba. Questo significa che è un giocatore molto completo.”

“Ha battuto molto bene de Minaur, un top-10. Ho guardato la partita. Devo essere molto concentrato sul mio tennis, sulle cose che devo fare. Cercherò di giocare aggressivo, con passione. Conosco il suo stile, mi sono allenato molte volte con lui e ho visto molte delle sue partite.”

Il numero uno? Non è una priorità

Nonostante l’assenza di Jannik Sinner offra ad Alcaraz una potenziale opportunità di guadagnare punti nel ranking, lo spagnolo ha chiarito che non è questo il suo focus attuale: “Non sto pensando molto a recuperare il numero uno nei prossimi due o tre mesi. Questo potrebbe farmi sentire una pressione extra.”

“Come ho già detto, sono concentrato su ogni giorno e su ogni torneo, perché sto facendo le cose nel modo giusto. Sono concentrato sul migliorare, il risultato arriverà, anche il numero uno se dovesse arrivare dipenderò dai risultati ottenuti. In questo momento, il mio focus è su Indian Wells e sul continuare a giocare ad un alto livello. Spero di arrivare in finale o alzare il trofeo, questo è il mio obiettivo.”

Il campione spagnolo ha concluso sottolineando l’importanza di mantenere questa mentalità: “Mi sento ogni giorno meglio, e dopo questo torneo, penserò solo a Miami, e poi al torneo successivo. Se la dinamica continua ad essere questa, i risultati saranno buoni, e anche il ranking sarà molto migliore.”

Il golf, un’importante valvola di sfogo

Alcaraz ha anche rivelato come trascorre il tempo libero durante il torneo: “Sto giocando a golf quasi ogni giorno. Amo questo posto perché ho tempo per stare con il mio team, con la mia famiglia, e anche con me stesso. Adoro giocare a golf, questo è il paradiso del golf. Cerco di utilizzare quel tempo per staccare a livello mentale, cosa che mi aiuta poi a mostrare un buon livello in campo.”





