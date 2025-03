Alcaraz e la corsa al numero 1: ‘Non ci penso, ma se faccio le cose giuste arriverà. Van de Zandschulp rivela i segreti della vittoria contro Djokovic: “Ho gestito meglio le condizioni” (Video)

Carlos Alcaraz ha iniziato con il piede giusto la difesa del titolo al BNP Paribas Open di Indian Wells, superando il francese Quentin Halys con il punteggio di 6-4, 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Lo spagnolo, campione nelle ultime due edizioni del torneo californiano, ha confermato il suo feeling speciale con questi campi.

“Sono davvero felice di essere tornato qui a Indian Wells, di giocare di nuovo su questi campi. Mi sono sentito molto bene. Penso di non poter chiedere un inizio migliore, quindi sono solo contento ed emozionato per il prossimo turno”, ha dichiarato Alcaraz nella conferenza stampa post-partita.

Nonostante la convincente vittoria, il giovane spagnolo ha ammesso di aver avvertito un po’ di nervosismo all’inizio del match: “È sempre una sensazione nuova. Ho giocato questo torneo molte volte, ma ogni anno è diverso. Sensazioni diverse, tutto diverso. Questa è la prima volta, se non sbaglio, che gioco contro Halys, quindi non sapevo come sarebbe stato all’inizio. Ecco perché ero un po’ nervoso”.

Alcaraz ha anche rivelato che le aspettative per questo torneo gli mettono una certa pressione: “Parlando di questo torneo, è un evento in cui voglio davvero andare lontano, e probabilmente questo rappresenta una pressione extra. Cerco di non mostrarlo, ma penso sia normale e sarà così in ogni torneo, immagino”.

Un momento curioso si è verificato prima del match, durante il sorteggio del campo, quando è apparso l’apicoltore che l’anno scorso era intervenuto per risolvere un problema di api durante i quarti di finale: “È stato divertente. Quando l’ho visto, mi sono messo a ridere. Non mi aspettavo che facesse il lancio della moneta nel mio primo match. Me lo ricordo dall’anno scorso nei quarti di finale con le api, è stata una cosa divertente”.

Il campione spagnolo ha anche parlato della sua passione per il golf, che sta coltivando anche durante il torneo: “Sì, sto ancora giocando a golf. Dato che il torneo dura 12 giorni e al primo turno abbiamo un giorno di riposo tra le partite, ogni volta che posso cerco di giocare un po’ a golf. Alloggiamo in una casa da cui è facile andare a giocare, quindi per me è molto utile. Ogni volta che posso, continuerò a giocare”.

Quando gli è stato chiesto dei percorsi di golf giocati, Alcaraz ha risposto: “Solo l’Indian Wells Country Club. Non ho potuto giocare al Toscana perché c’è un torneo. Vorrei davvero giocare a Madison, c’è un torneo. Penso che nei prossimi giorni sarà disponibile, quindi cercherò di giocare su diversi campi qui. Una volta che sono qui, voglio provarne il più possibile, e penso che ogni campo da golf qui sia bellissimo. Mi piace provarne di nuovi”.

Con la sconfitta di Alexander Zverev e l’assenza di Jannik Sinner dal torneo, Alcaraz è stato interrogato sulla possibilità di tornare numero 1 del mondo: “È qualcosa che ho in mente, ma non mi ci sto concentrando davvero. In ogni torneo mi concentro su me stesso, voglio giocare un buon tennis e diventare un giocatore migliore. Se faccio le cose giuste in ogni torneo, il numero 1 arriverà di conseguenza. Se penso solo a recuperare la posizione numero 1, mi metto una pressione extra che non voglio. Quindi vado avanti, mi concentro sulle cose che devo migliorare, e vedremo. Ma in questo momento, anche se Jannik non è qui, è davvero difficile recuperare il numero 1. Vedremo tra un paio di settimane”.

Con questa vittoria, Alcaraz conferma il suo idillio con Indian Wells, torneo che lo ha visto trionfare nelle ultime due edizioni e dove ha un impressionante record di 17 vittorie e sole 2 sconfitte in carriera. Il campione spagnolo prosegue ora il suo cammino verso quello che potrebbe essere uno storico tris di titoli consecutivi nel deserto californiano.

Botic van de Zandschulp ha fornito interessanti retroscena sulla sua clamorosa vittoria contro Novak Djokovic al BNP Paribas Open di Indian Wells. L’olandese, entrato in tabellone come lucky loser, ha sconfitto il cinque volte campione del torneo californiano con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-1, ottenendo uno dei successi più significativi della sua carriera e facendo entrare il proprio nome nella storia del prestigioso Masters 1000.

Durante la conferenza stampa post-partita, quando gli è stato chiesto cosa rendesse il suo gioco così efficace contro i “big”, van de Zandschulp ha risposto con ironia: “È una buona domanda. Dovreste chiederlo a loro”. Per poi aggiungere, con maggiore serietà: “Penso che prima di affrontare questi giocatori, so che devo essere presente mentalmente per tutta la partita, rimanere stabile e calmo. Credo di aver giocato piuttosto bene negli scambi. Posso difendere, posso anche attaccare, andare a rete. Ho una buona varietà nel mio gioco, forse è questo che li infastidisce”.

L’olandese ha evidenziato come le particolari condizioni di gioco nel deserto californiano abbiano influito sulla performance di Djokovic: “Le condizioni oggi erano piuttosto difficili. I rimbalzi erano molto alti e penso che lui abbia faticato un po’ con questo. Non riusciva a colpire bene la palla. Spesso con il dritto arrivava un po’ troppo alto. La palla rimbalza molto quando servo la seconda, per esempio”. E ha aggiunto: “Anche il sole non era facile da gestire. A un certo punto avevamo parti in ombra e parti al sole nello stadio. Complessivamente, credo di aver gestito meglio le condizioni oggi”.

Per van de Zandschulp questa vittoria si aggiunge ad altri scalpi prestigiosi, come quelli ottenuti contro Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. Proprio quest’ultima vittoria, avvenuta agli US Open dell’anno scorso, sembra aver rappresentato un punto di svolta nella sua carriera: “La vittoria contro Carlos mi ha sicuramente aiutato nell’approccio alle partite contro questi top player, dandomi maggiore fiducia in me stesso. Anche prima avevo giocato alcune buone partite contro giocatori della top 10, ma battere Carlos mi ha fatto credere di poter sconfiggere giocatori del suo calibro”, ha confessato l’olandese.

Quando gli è stato chiesto quale delle sue vittorie contro i grandi campioni considerasse la più significativa, l’olandese ha offerto un’analisi approfondita: “Penso che siano tutte diverse. Giocare contro Rafa nella sua ultima partita è stato mentalmente abbastanza impegnativo, soprattutto in Spagna. Ma credo che Carlos sia stato forse il più difficile, perché prima non sapevo davvero di avere la possibilità di battere giocatori che dominano il tennis in questi giorni. Quello è stato un buon primo passo”.

Sul segreto per mantenere questo livello di tennis settimana dopo settimana, van de Zandschulp ha ammesso che per lui è soprattutto una questione mentale: “Se sono presente mentalmente nelle partite, posso giocare piuttosto bene, anche se non trovo il mio livello durante quei game. Questo è ciò che talvolta mi manca durante le settimane della stagione. Devo trovare il giusto equilibrio tra giocare tornei, partite, e anche recuperare mentalmente e fisicamente in seguito”.

Interessante anche la sua risposta quando gli è stato chiesto se il fatto che Djokovic non vinca un torneo da un anno e mezzo (escludendo le Olimpiadi) lo abbia aiutato mentalmente: “Certo, vedi che ci sono possibilità. Non stavo pensando al fatto che non vincesse un torneo dalle Olimpiadi. L’ultima volta che ho vinto un torneo io, devo andare molto indietro nel tempo”, ha scherzato. “Ma aiuta un po’ vedere che ha perso contro Berrettini a Doha e si è ritirato durante la partita in Australia. Comunque credo che sia ancora uno dei migliori giocatori del circuito. Non è mai facile affrontarlo”.

Guardando al prossimo turno, l’olandese affronterà Francisco Cerundolo, descritto come “un giocatore incredibile con una potenza di fuoco straordinaria. Con il dritto può produrre vincenti da ogni parte del campo. Ha anche dimostrato di poter giocare molto bene sui campi in cemento, avendo raggiunto le semifinali a Miami un paio di anni fa”.

La vittoria contro Djokovic non solo rappresenta un momento di grande soddisfazione personale per van de Zandschulp, ma potrebbe anche segnare una svolta nella sua stagione, iniziata con un record negativo di 1-5 nei tornei del circuito maggiore. Per Djokovic, invece, questa sconfitta segna la terza consecutiva, un evento rarissimo nella sua straordinaria carriera, verificatosi solo una volta dal 2008 (nel 2018, tra Australian Open e Miami).





Francesco Paolo Villarico