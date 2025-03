Australian Open promuove un’esclusiva sessione cinematografica con il campione Jannik Sinner (Video)

L’Australian Open ha lanciato una nuova iniziativa promozionale invitando i fan a unirsi virtualmente a Jannik Sinner per una speciale sessione cinematografica, svelando un lato inedito del campione italiano lontano dai campi da tennis. Questa attività, che sarà disponibile attraverso i canali ufficiali del torneo, rappresenta uno dei nuovi contenuti esclusivi che l’organizzazione sta preparando in vista della prossima edizione dello Slam.

Gli appassionati di tennis potranno seguire l’iniziativa attraverso il canale YouTube ufficiale dell’Australian Open, tramite il link fornito dagli organizzatori. Una modalità innovativa per avvicinare i fan alle stelle del tennis in un contesto rilassato e informale.

L’attuale campione in carica, vincitore dell’edizione 2025, si conferma così uno dei protagonisti della campagna promozionale per il primo Grande Slam della stagione, evidenziando il suo ruolo crescente non solo come atleta d’élite ma anche come figura di riferimento per la promozione globale dello sport.

La prossima edizione dell’Australian Open, la 114esima della storia, si svolgerà dal 18 gennaio al 1° febbraio 2026 presso il complesso di Melbourne Park. Jannik Sinner difenderà il titolo nel singolare maschile, mentre Madison Keys sarà la campionessa in carica nel singolare femminile, dopo il suo trionfo nell’edizione 2025.

Il torneo si disputerà sui tradizionali 25 campi in cemento, con i match più importanti che si terranno nelle tre arene principali: la Rod Laver Arena, la Margaret Court Arena e la John Cain Arena. Gli organizzatori promettono, oltre al grande tennis, una copertura mediatica senza precedenti con highlights, conferenze stampa, momenti memorabili e molto altro ancora attraverso i loro canali ufficiali.

Questa iniziativa dedicata a Sinner si inserisce nella più ampia strategia dell’Australian Open di creare contenuti esclusivi con i campioni più amati, offrendo ai fan un’esperienza che va oltre il tradizionale spettacolo sportivo e permette di conoscere meglio la personalità dei protagonisti del circuito.





Francesco Paolo Villarico