Indian Wells: Rublev torna alle vecchie abitudini, sfoga la frustrazione sulla racchetta durante l’allenamento (Video)

Andrey Rublev sembra essere tornato alle sue vecchie abitudini. Il tennista russo, fresco vincitore del torneo di Doha, ha mostrato nuovamente il suo lato più impulsivo durante una sessione di allenamento a Indian Wells, lasciandosi andare a un evidente scatto d’ira che non è passato inosservato.

La scena, catturata dai presenti sul campo di allenamento, ha visto protagonista il numero 6 del mondo in un momento di pura frustrazione. Dopo che la sua racchetta era caduta accidentalmente a terra, Rublev l’ha raccolta solo per scagliarla con violenza contro la superficie del campo, in un chiaro sfogo di rabbia che ha sorpreso i presenti.

L’episodio è avvenuto sotto gli occhi dell’argentino Francisco Cerundolo, suo partner di allenamento, che ha preferito non essere coinvolto nella situazione, sedendosi in panchina e attendendo che il momento di tensione passasse.

Non è la prima volta che il tennista russo mostra questo tipo di reazioni durante i suoi match o allenamenti. Rublev è noto nel circuito per il suo temperamento focoso e per la tendenza a sfogare la frustrazione sul proprio equipaggiamento, comportamento che gli è costato più volte ammonizioni e penalità durante i tornei ufficiali.

Rublev explotó así tras un error en un entrenamiento ante Cerúndolo. Si ya en los entrenos está así… 🎥 @Septimo_Game pic.twitter.com/riYazlci4I — José Morón (@jmgmoron) March 8, 2025

Questo episodio risulta particolarmente sorprendente considerando il recente periodo positivo del russo, reduce dalla vittoria al torneo ATP 500 di Doha, dove aveva mostrato una nuova maturità e controllo emotivo. Il successo in Qatar sembrava aver segnato una svolta nella gestione delle emozioni per Rublev, ma questo incidente a Indian Wells suggerisce che il lavoro sulla parte mentale è ancora in corso.

Il Masters 1000 californiano rappresenta una tappa importante della stagione per il russo, che punta a migliorare il risultato dello scorso anno, quando si fermò agli ottavi di finale. Con l’assenza di Jannik Sinner, Rublev partecipa al torneo come sesta testa di serie, inserito in un tabellone che offre interessanti opportunità per un percorso profondo nella competizione.





Francesco Paolo Villarico