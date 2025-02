Leonardo Ljubicic, il figlio d’arte che incanta con il rovescio a una mano

A 16 anni, Leonardo Ljubicic sta già facendo parlare di sé nel mondo del tennis. Figlio dell’ex numero 3 del mondo Ivan Ljubicic, il giovane promette di seguire le orme paterne con uno stile di gioco che richiama in modo evidente quello del padre, soprattutto nel rovescio a una mano.

Il talento croato ha recentemente raggiunto la finale in un torneo juniores in Lussemburgo, confermando le sue ambizioni di approdare al circuito professionistico. Nonostante la giovane età, Leonardo mostra già quei colpi che hanno reso celebre il padre, oggi rispettato allenatore dopo una carriera che lo ha visto raggiungere i vertici del tennis mondiale.

Particolarmente significativa è la presenza costante di Ivan a fianco del figlio. Come mostrano i video che circolano online, l’ex campione non si separa mai dal giovane Leonardo, dispensando consigli e guidandolo in ogni momento della sua formazione tennistica.

Coacheado por su padre Ivan, así juega Leonardo Ljubibic (2008). Este fin de semana alcanzó su primera final ITF Junior en Luxemburgo. Revés a una mano, por supuesto. Hace poco representaba a Mónaco, hoy se declinó por la bandera croata. pic.twitter.com/VbQqJ7NmO8 — Ariel Fernández (@AFD7L) February 23, 2025

Con questi presupposti e il DNA tennistico che scorre nelle sue vene, non è azzardato scommettere che vedremo Leonardo Ljubicic nel circuito professionistico entro i prossimi cinque anni, portando avanti il legame tra questo cognome e il tennis di alto livello.





Marco Rossi