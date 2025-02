Muller stizzito per un controllo antidoping “notturno”

“Test antidoping quando finiamo a mezzanotte… dai ATP Tour”. Con questo messaggio Alexandre Muller ha espresso sul social X tutta la sua stizza per esser stato sottoposto ad un controllo anti doping praticamente notturno, dopo aver terminato molto tardi la sua partita al Rio Open negli ottavi di finale. Del resto regolamenti anti doping prevedono anche questa opzione, indipendentemente dall’orario in cui termina un match della sessione serale.

Doping test when we finish at midnight .. come on .. @atptour — Alexandre Müller (@Alex2Mumu) February 21, 2025

Il francese sta vivendo una eccellente settimana al 500 di Rio, iniziata con la vittoria sul giovane talento Fonseca e quindi proseguita con la bella affermazione su Etcheverry nell’ultimo incontro di ieri. La partita è terminata tardi e proprio dopo l’incontro Muller è stato chiamato per un controllo antidoping, ritardando ancor più il suo rientro in hotel per riposarsi in vista dei quarti di finale dove se la vedrà con il quarto del seeding Francisco Cerundolo.

Muller è attualmente al n.60 del ranking ATP, nella miglior fase della sua carriera. Ha toccato il proprio best al n.56 ad inizio anno dopo aver vinto il torneo di Hong Kong, suo primo titolo sul tour maggiore. In passato ha rivelato di soffrire della malattia di Crohn, con severi problemi intestinali che spesso lo debilitano a livello di forze e resistenza.

Mario Cecchi