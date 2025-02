Fonseca alla vigilia della finale di Buenos Aires: “Tutto sta andando velocemente, ma ho lavorato duramente per questo” (Video)

Joao Fonseca si prepara alla sua prima finale ATP a Buenos Aires con la maturità di un veterano, nonostante i suoi soli 18 anni. Il giovane talento brasiliano ha incontrato i media dopo la vittoria in semifinale, condividendo le sue riflessioni su questo momento storico della sua carriera.

“Ogni giocatore ha i suoi tempi”, ha dichiarato Fonseca quando gli è stato fatto notare che ha raggiunto la sua prima finale ATP prima di Federer. “Queste comparazioni per me non significano nulla, ogni giocatore cerca di scrivere la propria storia. Al momento sto scrivendo una bella storia, ma sono ancora giovane e nuovo nel circuito, quindi mi concentro sul godermi il momento.”

Il brasiliano ha anche offerto una profonda riflessione sul significato del successo: “Per me il successo è legato al godere di ciò che fai, di questo sport, di ogni aspetto del tuo lavoro. Significa essere bravo in quello che fai, ma farlo sempre con carisma e amore. È quello che cerco di fare nel tennis, uno sport che ho sempre amato.”

Particolarmente interessante la sua capacità di conquistare il pubblico argentino, nonostante abbia eliminato tre giocatori di casa: “Mi sono sempre ispirato a giocatori come Nadal, Federer o Guga, che sono riusciti a conquistare il pubblico anche quando giocavano fuori casa. Cerco di fare lo stesso, mettendo il mio carisma al servizio dello spettacolo.”

Sulla fatica del match di semifinale e i problemi fisici accusati, Fonseca ha mostrato grande maturità: “Alla fine del secondo set ero stanco, è vero, ma lo era anche il mio avversario. C’era molta tensione, era una semifinale, avevo qualche dolore, quindi ho dovuto metterci il cuore.”

Guardando alla finale, il brasiliano non mostra preferenze tra i possibili avversari: “Chiunque vinca, sarà sicuramente una grande finale. Nessuno è arrivato a questa semifinale per caso, entrambi stanno facendo una grande settimana. Sarà una grande battaglia, cercherò di dare il meglio di me sia contro un argentino che contro uno spagnolo.”

“Ovviamente”, ha concluso Fonseca parlando della sua rapida ascesa, “tutto questo un po’ sorprende, ma ogni ragazzo della mia età lavora per raggiungere questi obiettivi, anche se ognuno ha i suoi ritmi. Ho lavorato duramente per arrivare qui, quindi spero di continuare a salire in classifica. Sì, posso dire che tutto è andato molto velocemente, devo abituarmi a tutte queste nuove situazioni, ma me le sto godendo molto.”





Francesco Paolo Villarico