“Sono un altro Musetti”: l’azzurro si confessa a Buenos Aires

Lorenzo Musetti ha raggiunto i quarti di finale dell’ATP di Buenos Aires, eguagliando il suo miglior risultato nel torneo argentino dopo la vittoria su Corentin Moutet. L’azzurro, che affronterà Pedro Martinez, ha parlato in conferenza stampa del suo momento e del legame speciale con l’Argentina.

Analizzando il suo match contro il francese Moutet, Musetti ha mostrato maturità nella gestione dei momenti difficili: “Non è stata una partita facile perché Corentin ha fatto un po’ di show, ma con pazienza e senza lamentarmi, sono rimasto calmo e sono riuscito a vincere anche in quelle condizioni.”

“Da padre sono un altro Musetti”, ha confessato il numero 16 del mondo. “Gioco più con la testa che con l’istinto. Mi sento più maturo.” Un cambiamento evidente rispetto al 2023, che l’azzurro spera di confermare contro Martinez: “Sarà il nostro primo incontro ufficiale. Ci siamo allenati insieme diverse volte, ma non abbiamo mai giocato una partita ufficiale.”

Sul legame con l’Argentina, Musetti ha mostrato grande affetto: “Ho provato a parlare in spagnolo perché so che al pubblico piace. C’è un ottimo rapporto tra Italia e Argentina, non c’è mai stata rivalità. Molti italiani sono venuti qui nella storia, siamo un po’ mescolati.” Un legame che risale ai Giochi Olimpici Giovanili del 2018: “Ho bei ricordi. Non avrei mai pensato che in futuro avrei potuto vincere una medaglia olimpica per il mio paese nei Giochi senior.”

Sulla sorprendente eliminazione di Rune, Musetti ha commentato: “È stata una sorpresa. Ma nella prima settimana sulla terra ci sono sempre molte sorprese. È successo anche l’anno scorso con le vittorie di Facundo e Darderi a Cordoba. Il livello è molto equilibrato e Navone ha saputo sfruttare il supporto del pubblico.”

Per Musetti questo torneo rappresenta anche una rivincita personale: “Come ho detto la scorsa settimana, è un’opportunità per tornare qui e mostrare il mio gioco. Già nel 2023 avevo buone sensazioni.”





Marco Rossi