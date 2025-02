Rune nella bufera dopo Buenos Aires: “Campi non buoni” e conferenza stampa polemica (Video)

Holger Rune è di nuovo al centro delle polemiche dopo la sua eliminazione all’ATP 250 di Buenos Aires. Il danese, sconfitto da Mariano Navone, ha tenuto una conferenza stampa controversa, durata appena 87 secondi, durante la quale ha criticato le condizioni dei campi del torneo argentino.

“Non è stata una buona partita, ho commesso troppi errori”, ha dichiarato laconicamente Rune, visibilmente irritato. “Il mio obiettivo qui era giocare un buon tennis e non ci sono riuscito. Non ha nulla a che fare con l’aver giocato a Rotterdam due settimane fa, dove mi sono ammalato, ma le cose stanno così.”

La dichiarazione più controversa è arrivata quando gli è stato chiesto un parere sull’organizzazione del torneo: “L’evento è ben organizzato, ma i campi non sono per niente buoni. Per il resto tutto bene. Buona atmosfera, clima fantastico.” Quando gli è stato chiesto se tornerà in futuro, ha risposto secco: “Non lo so, non ho ancora pensato al mio calendario per i prossimi anni.”

Più tardi, sui social media, Rune ha cercato di correggere il tiro, ammettendo di essere tornato troppo presto dopo l’influenza di Rotterdam e lamentando problemi alla spalla destra: “Quando il fisico non funziona, la mente si spegne. Mi dispiace non aver potuto mostrare la versione che volevo di me stesso. Scusa, Argentina.”

L’episodio evidenzia ancora una volta il carattere vulcanico del giovane danese, il cui talento tennistico indiscutibile è spesso offuscato da atteggiamenti discutibili dentro e fuori dal campo. Resta ora da vedere se Rune parteciperà al torneo di Rio de Janeiro la prossima settimana.





Francesco Paolo Villarico