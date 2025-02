Tra riscatto e malattia: Rune riparte da Buenos Aires sulla terra rossa. Sabalenka ko a Doha – “Melbourne ancora mi perseguita”. A Buenos Aires il padre-tifoso dei fratelli Cerundolo (Video)

Holger Rune riparte dalla terra battuta di Buenos Aires dopo la deludente campagna europea e un problema di salute che lo ha condizionato a Rotterdam. Il danese, presente al Media Day del torneo argentino, ha parlato delle sue ambizioni e della difficile transizione dalle superfici indoor europee alla terra sudamericana.

“Ho già fatto un allenamento. Sono arrivato ieri mattina e mi sto adattando alle condizioni”, ha dichiarato Rune. “L’ultima volta che sono stato qui ero un tennista completamente diverso. Ora sono più consolidato e arrivo con maggiore fiducia. È presto per pensarci, ma il prossimo Slam è sulla terra battuta.”

Sul complicato passaggio dall’Europa al Sudamerica, Rune ha rivelato: “Non è stato facile. Due giorni fa ero a Rotterdam, dove mi sono ammalato dopo il primo match, rendendo tutto ancora più complicato. Sono rimasto chiuso in camera, ma ora mi sono ripreso. Era questo il mio calendario quest’anno, è una transizione difficile, ma ho giocato la Coppa Davis e pensavo di poter fare meglio a Rotterdam.”

Il danese ha anche sottolineato l’importanza del supporto familiare durante i tornei: “È complicato per i tennisti con tutti i viaggi, quindi è bello poter avere parte della famiglia nel circuito con me. Il loro supporto rende i viaggi molto più semplici. Mi fa sentire più a casa.”

Buenos Aires e Rio de Janeiro rappresentano per Rune un’opportunità di riscatto e di accumulare fiducia sulla terra battuta, superficie su cui si giocherà il prossimo Slam. Un cambio di scenario che potrebbe aiutarlo a ritrovare il suo miglior tennis dopo un inizio di 2025 complicato.

Aryna Sabalenka continua a pagare il contraccolpo psicologico della finale persa agli Australian Open 2025. La numero 1 del mondo è stata eliminata a sorpresa da Ekaterina Alexandrova al WTA 1000 di Doha, confessando il suo momento difficile: “È stato difficile accettare la sconfitta a Melbourne, credo di aver passato una settimana senza riuscire a smettere di pensare a quella partita”, ha dichiarato la bielorussa a tennis.com.

Alexandrova entra nella storia diventando la prima giocatrice fuori dalla top 15 a battere sia Swiatek che Sabalenka quando erano numero 1 del mondo. La russa, attualmente fuori dalla top 20, aveva già sconfitto la polacca a Miami lo scorso anno.

Intanto da Buenos Aires arriva una storia curiosa che ha per protagonista la famiglia Cerundolo. A causa della pioggia, i match di Francisco (contro Darderi) e Juan Manuel (contro Burruchaga) si sono giocati contemporaneamente su campi adiacenti. Il padre dei due tennisti ha deciso di posizionarsi in cima alle tribune del campo dove giocava Francisco per seguire entrambi gli incontri. In un momento del match, dopo aver incitato Juan Manuel, Francisco ha chiesto scherzosamente al padre di tacere, provocando lo stupore del giudice di sedia e le risate del pubblico. I due fratelli si affronteranno nel prossimo turno.

