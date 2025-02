Dramma a Lille: Pouille ko per la rottura del tendine d’Achille, “Potrebbe essere stata la mia ultima partita” (Video)

Drammatico epilogo nella finale del Challenger 125 di Lille tra i francesi Lucas Pouille e Arthur Bouquier. L’ex numero 10 del mondo ha subito la rottura del tendine d’Achille sul punteggio di 6-3, 3-5, in seguito a un movimento improvviso per rispondere a una palla corta dell’avversario.

Pouille è apparso subito consapevole della gravità dell’infortunio, ed è stato costretto al ritiro immediato. Pochi minuti dopo, il trentenne francese si è presentato alla cerimonia di premiazione con una fasciatura e le stampelle, annunciando la terribile diagnosi e lasciando intendere che questo potrebbe essere stato il suo ultimo match in carriera: “Potrebbe essere stata la mia ultima partita”, le sue parole cariche di emozione.

Un momento straziante per il tennis francese, che vede uno dei suoi protagonisti degli ultimi anni fermarsi in modo così drammatico. La rottura del tendine d’Achille rappresenta uno degli infortuni più gravi per un tennista professionista, specialmente per un giocatore di 30 anni.

C’est TERRIBLE….. Alors que Lucas Pouille 🇫🇷 revenait dans sa finale vs Bouquier, il s’est blessé sur une reprise d’appuis….. Comme on le voit sur la vidéo, il a direct senti que c’était grave…. je suis dégoûté, Lucas ne mérite pas ça. Arthur Bouquier 🇫🇷 remporte donc… pic.twitter.com/iGW4cNb3TF — Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) February 9, 2025

Per un tennista il recupero da una rottura del tendine d’Achille è uno dei percorsi riabilitativi più lunghi e complessi, che richiede generalmente dai 9 ai 12 mesi per un ritorno completo all’attività agonistica.

La speranza è che il percorso di recupero possa essere positivo e che le parole pronunciate nell’immediato post-partita, dettate probabilmente dalla comprensibile emozione del momento, non si trasformino in realtà. Il tennis francese e tutti gli appassionati si stringono attorno a Pouille in questo momento difficile.





Francesco Paolo Villarico