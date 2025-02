Dal club di Milano a Rotterdam: l’esplosione di Mattia Bellucci (Video)

Un talento vulcanico che si aggiunge alla già ricca schiera di tennisti italiani di alto livello. Mattia Bellucci sta scrivendo la sua favola all’ATP 500 di Rotterdam 2025, dove ha eliminato in sequenza Medvedev e Tsitsipas partendo dalle qualificazioni. Una storia che merita di essere raccontata, quella di un ragazzo che sta dimostrando come il talento, unito al lavoro e alla passione, possa emergere nei momenti più inaspettati.

Le origini

Cresciuto tennisticamente dal padre, allenatore in un club alla periferia di Milano, Mattia ha impugnato la prima racchetta a soli 4 anni. La svolta professionale è arrivata a 19 anni, quando ha deciso di lasciare la guida paterna per iniziare a lavorare con Fabio Chiappini, suo attuale coach. Una scelta coraggiosa ma necessaria per la sua crescita professionale.

Personalità e stile

Appassionato di tatuaggi ispirati alla cultura giapponese, il 23enne mancino italiano sta mostrando una forza interiore impressionante sui campi olandesi. Il suo tennis esplosivo, caratterizzato da un dritto potente e da una naturale propensione all’attacco, sta finalmente trovando il giusto equilibrio con la solidità mentale necessaria per competere ai massimi livelli.

La svolta a Rotterdam

“Non mi aspettavo un risultato del genere all’inizio della settimana”, ha confessato Bellucci. “Sto cercando di mantenere la mia aggressività, ma concedendo meno errori, essere più solido. Credo di star gestendo meglio le mie emozioni e per questo è fondamentale divertirsi in campo, liberare la mente e pensare solo alla partita.”

La sua ascesa è stata inizialmente rallentata dalla difficoltà di gestire l’esplosività dei suoi colpi, in particolare del dritto. L’essere mancino aggiunge un’ulteriore pericolosità al suo gioco, specialmente ora che compete con la mente libera e senza pressioni.

Obiettivi e mentalità

“Voglio continuare a fare passi avanti, ogni partita è importante per questo. Non voglio pensare né al ranking né ai soldi, non mi interessano in questo momento”, ha dichiarato il tennista che ha Rafael Nadal come idolo d’infanzia. Una mentalità matura che dimostra come Bellucci abbia le idee chiare sul suo percorso di crescita.

Il futuro

Ora la sfida sarà dare continuità a questa esplosione improvvisa e brillante mostrata a Rotterdam. Bellucci vuole dimostrare che questi risultati non sono un caso isolato, ma l’inizio di qualcosa di importante nel tennis mondiale. In un momento storico straordinario per il tennis italiano, con Sinner numero uno del mondo e tanti altri giocatori di alto livello, Bellucci si sta ritagliando il suo spazio con un tennis spettacolare e una personalità unica.

La strada è ancora lunga, ma le vittorie contro Medvedev e Tsitsipas hanno dimostrato che il potenziale c’è tutto. Rotterdam potrebbe essere ricordata come la settimana in cui è nato un nuovo protagonista del tennis italiano e mondiale.





Francesco Paolo Villarico