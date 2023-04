Challenger Murcia: Il Main Draw ed il Tabellone di Qualificazione. Tre azzurri nel Md

Challenger Murcia – Tabellone Principale – terra

(1) Gojo, Borna vs Alvarez Varona, Nicolas

Gakhov, Ivan vs (WC) Landaluce, Martin

Qualifier vs Elias, Gastao

Geerts, Michael vs (5) Ritschard, Alexander

(4) Uchida, Kaichi vs Polmans, Marc

Dutra da Silva, Daniel vs Campana Lee, Gerard

Shelbayh, Abdullah vs (Alt) Domingues, Joao

Qualifier vs (8) Giustino, Lorenzo

(6) Collarini, Andrea vs Qualifier

(WC) Edmund, Kyle vs Trungelliti, Marco

Qualifier vs Roca Batalla, Oriol

Qualifier vs (3) Brancaccio, Raul

(7) Laaksonen, Henri vs Qualifier

Debru, Gabriel vs Kukushkin, Mikhail

Jasika, Omar vs Coppejans, Kimmer

(WC) Lopez, Feliciano vs (2) Arnaldi, Matteo

(1) de Jong, Jespervs (WC) Martinez Martinez, Jorge(WC) Martinez Gomez, Pablovs (12) Chepelev, Andrey

(2) Moro Canas, Alejandro vs Bobrov, Bogdan

Santillan, Akira vs (10) Harris, Billy

(3) Rincon, Daniel vs Nam, JiSung

Butvilas, Edas vs (8) Karlovskiy, Evgeny

(4) Gerch, Lucas vs (Alt) Luz, Orlando

(WC) Merida, Daniel vs (11) Bourgue, Mathias

(5) Lopez San Martin, Alvaro vs Wong, Chak Lam Coleman

(WC) Jorda Sanchis, David vs (9) Sanchez Jover, Carlos

(6) Llamas Ruiz, Pablo vs Tabur, Clement

Barroso Campos, Alberto vs (7) Durasovic, Viktor

1. [2] Alejandro Moro Canasvs Bogdan Bobrov2. [5] Alvaro Lopez San Martinvs Chak Lam Coleman Wong3. [WC] Pablo Martinez Gomezvs [12] Andrey Chepelev (non prima ore: 13:30)4. [6] Pablo Llamas Ruizvs Clement Tabur

Pista 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Daniel Rincon vs JiSung Nam

2. [WC] David Jorda Sanchis vs [9] Carlos Sanchez Jover

3. [WC] Daniel Merida vs [11] Mathias Bourgue (non prima ore: 13:30)

4. Alberto Barroso Campos vs [7] Viktor Durasovic

Pista 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Edas Butvilas vs [8] Evgeny Karlovskiy

2. Akira Santillan vs [10] Billy Harris

3. [4] Lucas Gerch vs [Alt] Orlando Luz (non prima ore: 13:00)

4. [1] Jesper de Jong vs [WC] Jorge Martinez Martinez