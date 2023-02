GIulio Zeppieri vince il torneo Challenger di Cherbourg (Video)

Giulio Zeppieri, classe 2001, ha conquistato la vittoria nel torneo challenger di Cherbourg battendo in finale il francese Titouan Droguet, numero 266 del ranking ATP. La partita si è conclusa con il risultato di 7-5, 7-6(4) in favore del giovane italiano, che ha dimostrato grande determinazione durante l’intero torneo.

In particolare, nella finale Zeppieri ha saputo reagire ad un break di svantaggio nel primo set, riuscendo a recuperare il distacco e a vincere il parziale con il punteggio di 7-5. Nel secondo set, invece, non ci sono stati break, e la vittoria è stata decisa al tiebreak, dove il tennista italiano ha ottenuto un vantaggio di due minibreak ad inizio tiebreak, riuscendo poi a mantenere il suo vantaggio fino alla fine e a vincere per 7 punti a 4.

Per Zeppieri si tratta del secondo titolo challenger vinto in carriera, dopo quello conquistato nell’agosto 2021 a Barletta, dove aveva sconfitto in finale Flavio Cobolli. La vittoria di Cherbourg è un ulteriore segnale dei progressi di Giulio dopo i problemi fisici accusati negli ultimi mesi.