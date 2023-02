ATP 250 Doha: Il Tabellone di Qualificazione. Arnaldi e Passaro al via per i colori italiani

Francesco Passaro e Matteo Arnaldi saranno impegnati da domani nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Doha.

Francesco Passaro affronterà al primo turno il bosniaco Damir Dzumhur. Passaro, attualmente numero 108 del ranking ATP, cercherà di superare il primo ostacolo del torneo e ottenere un risultato importante.

Matteo Arnaldi, invece, dovrà vedersela con il giovane ucraino Oleksii Krutykh, n.169 ATP. Arnaldi, numero 109 del ranking ATP, cercherà di approdare al turno decisivo dove potrebbe trovare Pavel Kotov o Yuki Bhambri.

(1) Basilashvili, Nikolozvs (WC) Ilkel, Cem(WC) Zayid, Mubarak Shannanvs (8) Broady, Liam

(2) Zhang, Zhizhen vs Muller, Alexandre

Kopriva, Vit vs (6) Machac, Tomas

(3) Passaro, Francesco vs Dzumhur, Damir

Virtanen, Otto vs (5) Shevchenko, Alexander

(4) Arnaldi, Matteo vs Krutykh, Oleksii

(Alt) Bhambri, Yuki vs (7) Kotov, Pavel

Grandstand 2 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

Grandstand 3 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Otto Virtanen vs [5] Alexander Shevchenko

2. [3] Francesco Passaro vs Damir Dzumhur

Grandstand 4 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Mubarak Shannan Zayid vs [8] Liam Broady

2. Vit Kopriva vs [6] Tomas Machac (non prima ore: 10:30)