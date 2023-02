ATP 500 Rotterdam: Grigor Dimitrov salva due match point e sfiderà in semifinale Daniil Medvedev (Video)

Grigor Dimitrov, ex-top 3 del ranking mondiale e finaliosta dell’ATP 500 di Rotterdam nel 2018 (perse quella finale con Roger Federer), è approdato alle semifinali del più grande torneo dei Paesi Bassi, sopravvivendo a un incredibile incontro contro l’australiano Alex De Minaur nei quarti di finale. Dopo 2 ore e 36 minuti e decine di punti spettacolari, il bulgaro, 32 anni, si è imposto per 6-3, 3-6 7-6 (6), dopo aver salvato due match point nel tie-break del terzo set. Il suo stesso match point è stato uno dei migliori punti della stagione. Da vedere e rivedere. In semifinale, Dimitrov affronterà Daniil Medvedev.

ATP Rotterdam Grigor Dimitrov Grigor Dimitrov 6 3 7 Alex de Minaur Alex de Minaur 3 6 6 Vincitore: Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* df 3*-4 3*-5 df 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 A. de Minaur 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 5-5 → 6-5 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-4 → 5-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 30-15 40-30 40-40 40-A df 1-5 → 2-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. de Minaur 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 6-3 A. de Minaur 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

Proprio Daniil Medvedev, ex numero uno del mondo e attualmente in un anno difficile in cui è sceso dalla prima posizione ATP fuori dalla top 10, ha ottenuto una vittoria importante qualificandosi alle semifinali dell’ATP 500 di Rotterdam, dove aveva molte incertezze all’inizio della settimana.

Il russo 27 anni, attualmente all’11 ° posto ATP, ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime, ottavo nel ranking ATP e campione in carica, per 6-2 6-4, in 1h25. Questa è stata la sua prima vittoria contro un giocatore top 10 dopo le semifinali dell’Australian Open del 2022 (contro Stefanos Tsitsipas). Auger-Aliassime, che non ha iniziato bene il 2023, ha commesso 28 errori non forzati contro solo 12 vincenti.

Medvedev quindi rivedrà il bulgaro Grigor Dimitrov nelle semifinali di Rotterdam, in quello che sarà il settimo incontro tra i due. Medvedev guida i confronti diretti per 4-2 e se vincerà per la quinta volta contro il tennista dell’Est, tornerà in top ten.