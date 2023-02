Circuito Challenger: Squillo che vale una semifinale per Giulio Zeppieri e Salvatore Caruso

Giulio Zeppieri, il giovane tennista mancino di Latina, si è qualificato per le semifinali del “Challenger di Cherbourg”, un torneo Challenger ATP con un montepremi di 73mila euro che si sta disputando sul veloce indoor della cittadina del nord della Francia. Dopo aver sconfitto il tedesco Mats Moraing nei quarti di finale con un punteggio di 7-5, 6-4, il 21enne italiano sfiderà per un posto in finale contro il britannico Jan Choinski o il francese Gabriel Debru.

Zeppieri, sesto favorito del seeding e n.166 del ranking, è l’unico tennista italiano ancora in gara. Nel suo percorso nel torneo, ha superato il croato Poljicak al primo turno e il tedesco Geerts al secondo turno. La sua vittoria contro Moraing gli ha permesso di vincere tre partite di fila nello stesso torneo per la prima volta dal Challenger di Ortisei di fine ottobre.

Il giovane tennista italiano sta dimostrando di avere un buon momento di forma e una grande determinazione sul campo, che gli hanno permesso di raggiungere le semifinali in questo importante torneo Challenger.



Nel frattempo, Salvatore Caruso, ha raggiunto la semifinale al Challenger di Manama nel Bahrain. Il siciliano, numero 380 del mondo, ha vinto il derby contro Lorenzo Giustino, numero 243 del mondo, con un punteggio di 7-5, 6-2.

La semifinale Challenger di Manama è la prima per Caruso dal torneo di Bendigo, in Australia, del gennaio 2022. Nella sua semifinale, il tennista italiano affronterà l’australiano Jason Kubler o il giordano Abdullah Shelbayh, che si è qualificato per i quarti di finale per la seconda volta in tre partecipazioni al circuito Challenger. Grazie a questo risultato, Shelbayh dovrebbe entrare tra i primi 350 del mondo.