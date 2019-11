Davis Cup: Ecco il format della competizione

La partnership creata tra l’International Tennis Federation (ITF) e i Kosmos, una società guidata da Gerard Piqué, ha creato un nuovo formato della Davis Cup con 18 paesi in competizione nel corso di una sola settimana.

format della competizione

Il torneo è organizzato in stile round robin, in cui 18 squadre sono divise in sei gruppi.

La competizione si svolge al meglio dei due set su tre e ogni squadra giocherà tre partite: due di singolare e una in doppio. La prima e le due migliori seconde classificate del gruppo avanzeranno ai quarti di finale.

GRUPPO A

Francia

Serbia

Giappone

GRUPPO B

Russia

Croazia

Spagna

GRUPPO C

Argentina

Germania

Cile

GRUPPO D

Australia

Belgio

Colombia

GRUPPO E

Kazakistan

Gran Bretagna

Olanda

GRUPPO F

Italia

Canada

Stati Uniti