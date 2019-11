Verso le Davis Cup Finals, Girone B: Croazia, cammino difficile senza Marin Cilic

Peserà l’assenza di Marin Cilic nel team croato che dal 18 novembre prossimo affronterà le Davis Cup Finals di Madrid. Il numero due di Croazia, trentanovesimo nel ranking mondiale, ha comunicato nelle scorse ore il suo forfait dalla competizione: a guidare il team di Zeljko Krajan, capitano dal 2012 e capace di portare la squadra in finale in due occasioni (2016 e 2018, con secondo titolo conquistato in questo frangente dopo quello del 2005), sarà Borna Coric, unico singolarista convocato. A completare la formazione anche i tre doppisti, tutti Top-20 di specialità, Mate Pavic, Nikola Mektic e Ivan Dodig: presumibilmente sarà quest’ultimo a disputare il secondo incontro di singolare, visto il suo passato da Top-30, qualora Ivo Karlovic non dovesse dare disponibilità a prendere parte alla manifestazione (la conferma, o meno, è attesa a breve).

GIRONE DI FERRO – Inserita nel Gruppo B con la Spagna di Rafael Nadal e la Russia del duo Medvedev-Khachanov, la campionessa uscente (che si è qualificata di diritto all’evento spagnolo proprio grazie al successo dello scorso anno in casa della Francia, 1-3 il risultato) dovrebbe inevitabilmente incontrare delle difficoltà. Data già “spacciata” per i bookmakers, la Croazia proverà ad invertire il trend: il suo debutto è previsto per lunedì 18, alle 16, contro la Russia, mentre il secondo ed ultimo incontro della fase a gironi avrà luogo mercoledì 20, alle 18, contro la Spagna.

TUTTI I NUMERI DELLA CROAZIA –

Ranking per nazioni: 2°

Vittorie finali: 2 (2005, 2018)

Prima partecipazione: 1993

Anni nel World Group: 17

Giocatore più vittorioso: Marin Cilic (39-17)

Giocatore più vittorioso in singolare: Marin Cilic (29-11)

Giocatore più vittorioso in doppio: Goran Ivanisevic (13-5), Ivan Ljubicic (13-6)

Ultima sfida giocata: Francia-Croazia 1-3, finale 2018 (Coric b. Chardy, Cilic b. Tsonga, Herbert/Mahut b. Dodig/Pavic, Cilic b. Pouille)