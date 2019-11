Verso le Davis Cup Finals, Gruppo A: Djokovic per portare alla Serbia il 2° trofeo

Novak Djokovic sarà tra i principali protagonisti alle Davis Cup Finals di Madrid, in programma alla Caja Magica dal prossimo 18 novembre. Il nativo di Belgrado, numero due del ranking mondiale, guiderà la Serbia nel Gruppo A della competizione, completato dalla temibile Francia e da un Giappone privo di Kei Nishikori e dunque, almeno sulla carta, già “tagliato fuori” dalla lotta per il passaggio del turno.

A completare la formazione capitanata dall’ex doppista Nenad Zimonjic, vittorioso per 41 volte in 69 partite giocate con la maglia della propria Nazionale e protagonista dell’unico titolo fin qui conquistato dalla Serbia nel 2010, saranno altri due Top-50, Dusan Lajovic e Filip Krajonovic, e gli esperti Viktor Troicki e Janko Tipsarevic, rispettivamente n.156 e n.217 ATP ma entrambi con un passato glorioso alle spalle che li ha visti entrare fra i primi quindici del mondo in singolare. Quest’ultimo, classe 1984 ed ex n.8 ATP, concluderà in terra spagnola la sua lunga carriera a livello professionistico, nella quale ha vinto quattro titoli nel circuito maggiore e raggiunto due quarti di finale a livello Slam (agli Us Open nel 2011 e nel 2012).

L’esordio della Serbia, che ha strappato il pass per la qualificazione grazie al 3-2 rifilato all’Uzbekistan nel febbraio scorso, è previsto per mercoledì 20 contro il Giappone in un duello che non dovrebbe rappresentare particolari difficoltà. Il passaggio alla seconda fase, invece, sarà determinato il giorno successivo (giovedì 21) contro la Francia di Monfils, Paire e Tsonga.

TUTTI I NUMERI DELLA SERBIA –

Ranking per nazioni: 8°

Vittorie finali: 1 (2010)

Prima partecipazione: 1995

Anni nel World Group: 12

Giocatore più vittorioso: Nenad Zimonjic (43-31)

Giocatore più vittorioso in singolare: Janko Tipsarevic (34-15)

Giocatore più vittorioso in doppio: Nenad Zimonjic (30-19)

Ultima sfida giocata: Uzbekistan-Serbia 2-3 (Lajovic b. Fayziev, Krajinovic b. Istomin, Fayziev/Istomin b. Milojevic/Troicki, Istomin b. Lajovic, Krajinovic b. Fayziev)