Verso le Davis Cup Finals, Gruppo C: l’Argentina si affida a Schwartzman e Pella

L’Argentina parteciperà alle Davis Cup Finals 2019, in programma in quel di Madrid a partire da lunedì 18 novembre, grazie ad una wild card: la formazione sudamericana, capitanata dall’ex numero 5 ATP Gaston Gaudio, è inserita nel Gruppo C della competizione con Germania e Cile, contro cui debutterà nella sessione mattutina di martedì (via alle ore 11). Vincitrice dell’insalatiera nel 2016, l’Albiceleste punterà tutto su Diego Schwartzman e Guido Pella, rispettivamente quattordicesimo e venticinquesimo nella classifica mondiale.

Convocati anche Leonardo Mayer, terzo arruolabile per gli incontri di singolare e protagonista nel 2015 di uno dei match più lungi della storia del tennis (in 6 ore e 42 minuti di gioco, superò il brasiliano Joao Souza per 15-13 al quinto set nel quarto incontro di Argentina-Brasile, poi terminata 3-2), e gli esperti Horacio Zeballos e Maximo Gonzalez, ai quali spetterà il compito di prendere parte alle sfide di doppio (il primo è n.4 di specialità e ha raggiunto la finale agli US Open in coppia con Marcel Granollers, il secondo si ritrova attualmente di poco fuori dalla Top-30: in coppia assieme, nel 2019 si sono imposti a Buenos Aires).

TUTTI I NUMERI DELL’ARGENTINA –

Ranking per nazioni: 3°

Vittorie finali: 1 (2016)

Prima partecipazione: 1923

Anni nel World Group: 26

Giocatore più vittorioso: Guillermo Vilas (57-24)

Giocatore più vittorioso in singolare: Guillermo Vilas (45-10)

Giocatore più vittorioso in doppio: David Nalbandian (16-5)

Ultima sfida giocata: Argentina-Colombia 4-0 (Schwartzman b. Giraldo, Pella b. Galan, Gonzalez/Zeballos b. Gomez/Rodriguez, Zeballos b. Mejia)