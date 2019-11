Verso le Davis Cup Finals, Gruppo E: Olanda, capitan Haarhuis punta tutto su Robin Haase

A tredici anni dall’esordio con la maglia della nazionale olandese, Robin Haase è ancora saldamente legato alla compagine “orange” e anche in quel di Madrid, in occasione delle Davis Cup Finals 2019 ottenute dall’Olanda grazie al successo esterno sulla Repubblica Ceca nei Play-Off dello scorso febbraio, lotterà con l’obiettivo di avvicinarsi sempre più al record di vittorie in singolare tutt’ora detenuto da Hendrik Timmer (32 successi, contro i 27 di Haase). Sarà il classe ’87 nativo di The Hague, sprofondato oltre la 150esima posizione del ranking mondiale in singolare ma n.33 ATP in doppio (in stagione ha vinto il torneo ATP 250 di Umago al fianco dell’austriaco Oswald e raggiunto gli ottavi di finale in tre prove del Grande Slam), a guidare la squadra capitana da Paul Haarhuis, che potrà inoltre contare sul ventitreenne Tallon Griekspoor (n.177 ATP), appena alla seconda convocazione (ha giocato a febbraio con la Repubblica Ceca, perdendo da Vesely in tre set), sugli esordienti Botic Van De Zandschulp e Wesley Koolhof, e sul doppista Jean-Julien Rojer, attualmente impegnato alle ATP Finals di Londra col rumeno Tecau e vincitore in carriera di due titoli dello Slam (Wimbledon 2015 e Us Open 2017).

Escludendo Koolhof e Rojer, che per ovvi motivi non prenderanno parte ai match di singolare ma saranno schierati esclusivamente in doppio, si evince come l’Olanda abbia un punto piuttosto debole nel secondo singolo: Griekspoor e Van De Zandschulp, infatti, non hanno praticamente alcuna esperienza a questo livello e se la dovranno vedere con la Gran Bretagna di Edmund, Evans ed Andy Murray e con il Kazakistan di Bublik e Kukushkin. Assieme a Colombia e Giappone, la formazione di Haarhuis appare tra quelle meno preparate ad affrontare la manifestazione spagnola.

TUTTI I NUMERI DELL’OLANDA –

Ranking per nazioni: 19°

Vittorie finali: 0

Prima partecipazione: 1920

Anni nel World Group: 20

Giocatore più vittorioso: Hendrik Timmer (43-22)

Giocatore più vittorioso in singolare: Hendrik Timmer (32-15)

Giocatore più vittorioso in doppio: Paul Haarhuis (16-10)

Ultima sfida giocata: Repubblica Ceca-Olanda 1-3 (Vesely b. T. Grieekspoor, Haase b. Rosol, Haase/Rojer b. Rosol/Vesely, Haase b. Lehecka)