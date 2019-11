Verso le Davis Cup Finals, Gruppo C: Garin-Jarry, il Cile di Massu non vuole sfigurare

Grazie alla vittoria in rimonta sull’Austria nel Play-Off disputato nel febbraio scorso a Salisburgo, il Cile si è ritagliato un posto alle Davis Cup Finals 2019 in programma a Madrid a partire dal prossimo 18 novembre. La vittoria in terra austriaca è stata condotta da Cristian Garin, il più giovane cileno ad esordire con la maglia della Roja (“prima volta” nel settembre 2012 ad appena 16 anni e 107 giorni), e Nicolas Jarry, i quali non faranno mancare il loro apporto alla causa nemmeno in occasione della nuova edizione del torneo a squadre: rispettivamente n.33 e n.77 nel ranking ATP in singolare, i due giovani sudamericani guideranno la compagine che sarà capitanata da Nicolas Massu, vincitore della medaglia d’oro sia in singolo che in doppio alle Olimpiadi di Atene 2004, assistito da un’altra leggenda del tennis cileno, l’ex numero uno Marcelo Rios. Saranno Alejandro Tabilo, classe 1997 al debutto assoluto, Marcelo Tomas Barrios Vera e Hans Podlipnik-Castillo a completare la rosa cilena, inserita nel Gruppo C con Argentina (debutto fissato per martedì 19 dalle ore 11) e Germania (giovedì 21 dalle ore 11).

TUTTI I NUMERI DEL CILE –

Ranking per nazioni: 22°

Vittorie finali: 0

Prima partecipazione: 1928

Anni nel World Group: 10

Giocatore più vittorioso: Luis Ayala (37-14)

Giocatore più vittorioso in singolare: Luis Ayala (27-6)

Giocatore più vittorioso in doppio: Hans Gildemeister (13-6)

Ultima sfida giocata: Austria-Cile 2-3 (Jarry b. Rodionov, Novak b. Garin, Marach/Melzer b. Barrios Vera/Podlipnik-Castillo, Jarry b. Novak, Garin b. Rodionov)