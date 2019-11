Verso le Davis Cup Finals, Gruppo C: Germania, polemiche per la rinuncia di Zverev. Occhi su Kohlschreiber

Philipp Kohlschreiber e Alexander Zverev hanno trascinato la Germania allebdi Madrid, il cui inizio è fissato per lunedì 18 novembre: nel 5-0 rifilato all’Ungheria nei Play-Off dello scorso febbraio, infatti, i quattro singolari sono stati completamente appannaggio della troupe tedesca, che si è imposta anche nel doppio grazie a Tim Puetz e Jan-Lennard Struff. “Kohli“, convocato per la ventesima volta in carriera nella competizione a squadre, difenderà i colori del proprio paese d’origine anche in Spagna, al contrario di “Sascha” che ha deciso di snobbare la manifestazione per disputare alcuni incontri d’esibizione con Roger Federer tra Cile e Messico, scatenando l’ira non solo degli appassionati ma anche degli addetti ai lavori e di alcuni colleghi. Ad aver preso le sue difese ci ha pensato Boris Becker, che in una recente intervista ha dichiarato: “E’ abbastanza maturo per prendere le decisioni in autonomia. Ha fatto questa scelta già da diverso tempo e bisogna rispettarla. Ricordo a tutti che contro l’Ungheria ha vinto due partite e che non vede l’ora di prendere parte all’ATP Cup con la maglia della Germania. Sceglie lui cosa fare o meno durante l’off-season, per il periodo tra le ATP Finals e l’inizio della stagione 2020 ha deciso così“.

Riprendendo il discorso iniziato precedentemente, la Germania non potrà dunque contare sul proprio numero uno ma avrà a disposizione Jan-Lennard Struff, numero 35 ATP, e Philipp Kohlschreiber, numero 78 ma ex Top-20. Con tutta probabilità, saranno loro due a disputare gli incontri di singolare: scalpita, alla prima convocazione, anche Dominik Koepfer, classe 1994 e numero 85 ATP, che sogna il debutto con la sua Nazionale. Protagonista di una bellissima stagione, nella quale ha vinto il primo titolo Challenger in carriera sull’erba di Ilkley e giocato nel tabellone principale di due tornei dello Slam (secondo turno a Wimbledon più l’incredibile cavalcata agli US Open, terminata solamente agli ottavi di finale, partendo dalle qualificazioni, al cospetto di Daniil Medvedev), potrebbe venire utilizzato dal capitano Michael Kohlmann già nella gara inaugurale contro l’Argentina, in programma mercoledì 20 a partire dalle 11.

Per quanto concerne il doppio, la Germania potrà contare su Kevin Krawietz e Andreas Mies, una delle coppie più sorprendenti della stagione: attualmente impegnati alle ATP Finals di Londra, dove hanno la possibilità di accedere alle semifinali, hanno trionfato al Roland Garros e raggiunto il penultimo atto agli US Open.

TUTTI I NUMERI DELLA GERMANIA –

Ranking per nazioni: 11°

Vittorie finali: 3 (1988, 1989, 1993)

Prima partecipazione: 1913

Anni nel World Group: 36

Giocatore più vittorioso: Gottfried Von Cramm (82-19)

Giocatore più vittorioso in singolare: Gottfried Von Cramm (58-10)

Giocatore più vittorioso in doppio: Gottfried Von Cramm (24-9)

Ultima sfida giocata: Germania-Ungheria 5-0 (Kohlschreiber b. Piros, A. Zverev b. Nagy, Puetz/Struff b. Borsos/Nagy, A. Zverev b. Borsos, Kohlschreiber b. Szintai)