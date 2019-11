Verso le Davis Cup Finals, Gruppo D: Belgio, sognare è lecito. Goffin per l’impresa

Sarà il Belgio a ricoprire il ruolo di principale antagonista dell’Australia nel Gruppo D delle Davis Cup Finals 2019, il cui inizio è fissato per il pomeriggio di lunedì 18 novembre: la nazionale capitanata da Johan Van Herck, che ha raggiunto la finalissima nel 2015 e nel 2017 (oltre che nel lontano 1904) senza mai riuscire a conquistare il titolo, è chiamata a contrastare una delle principali favorite per la vittoria finale, dato che Lleyton Hewitt ha deciso di chiamare a raccolta De Minaur, Kyrgios, Millman e Thompson (oltre al doppista Peers) per quella che, almeno sulla carta, pare una squadra quasi imbattibile.

A guidare il team belga sarà David Goffin, che per poco si è visto sfumare la qualificazione alle ATP Finals di Londra: attuale numero 11 ATP, ritorna a disposizione della sua compagine ad oltre un anno dall’ultima volta (febbraio 2018, vinse entrambi gli incontri giocati con l’Ungheria al primo turno del World Group). A contendersi il secondo posto da singolarista saranno Steve Darcis e Kimmer Coppejans: il primo, che chiuderà la sua carriera internazionale agli Australian Open 2020, avrà dunque l’ultima opportunità per vestire la maglia dei “Diavoli rossi” ed è dunque possibile che parta più avanti rispetto al compagno, attuale n.158 ATP ma ex Top-100. Per quanto concerne il doppio, invece, saranno schierati Sander Gille e Joran Vliegen: entrambi alle prime esperienze in Coppa Davis, fanno coppia fissa nel circuito dal 2015 ed insieme hanno vinto ben trentacinque titoli tra Futures, Challenger (14 successi) e ATP (vittorie a Bastad, Gstaad e Zhuhai nella stagione appena conclusa).

TUTTI I NUMERI DEL BELGIO –

Ranking per nazioni: 4°

Vittorie finali: 0

Prima partecipazione: 1904

Anni nel World Group: 21

Giocatore più vittorioso: Jacques Brichant (71-49)

Giocatore più vittorioso in singolare: Jacques Brichant (52-27)

Giocatore più vittorioso in doppio: Philippe Washer (20-18)

Ultima sfida giocata: Brasile-Belgio 1-3 (Monteiro b. De Greef, Coppejans b. Dutra Silva, Gille/Vliegen b. Melo/Soares, Coppejans b. Monteiro)