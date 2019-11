Verso le Davis Cup Finals, Gruppo E: Andy Murray scalpita per un posto in singolare

Grazie ad una wild card, la Gran Bretagna potrà partecipare alle Davis Cup Finals 2019 in programma a Madrid dal prossimo 18 novembre: i dieci volte campioni della manifestazione, per l’ultima volta nel 2015, sono stati inseriti nel Gruppo E con Kazakistan e Olanda, due formazioni non irresistibili e contro le quali è lecito pensare che la nazionale capitanata da Leon Smith possa imporsi abbastanza agevolmente. Tra gli uomini più attesi ci sarà Andy Murray, che torna a disposizione dopo oltre tre anni (non giocava in Davis dalla semifinale del 2016 contro l’Argentina) e si candida per un ruolo da singolarista nonostante le presenze di Kyle Edmund e Daniel Evans. Convocati anche Jamie Murray e Ken Skupski, arruolabili nel doppio che assume una certa importanza in caso di parità per 1-1 al termine dei singolari.

L’esordio della Gran Bretagna è previsto per mercoledì 20 alle ore 11 contro l’Olanda, mentre il secondo incontro della fase a gironi si giocherà il giorno successivo al medesimo orario contro il Kazakistan. Andy Murray, che ha esordito nella competizione a squadre nel 2005 a 17 anni e 293 giorni (il più precoce nella storia del suo Paese), è a quota 30 vittorie in singolare, dunque a -6 dal record stabilito da Bunny Austin: per raggiungere il suo connazionale, sarebbe necessario che lo scozzese vincesse tutti i singolari disputati nella fase a gironi più i tre singolari dai quarti di finale alla finale. Missione piuttosto complicata non tanto per lo stesso giocatore quanto per la Gran Bretagna, che appare al momento chiusa da almeno quattro squadre (Spagna, Francia, Russia e Australia) per l’accesso all’ultimo atto.

TUTTI I NUMERI DELLA GRAN BRETAGNA –

Ranking per nazioni: 5°

Vittorie finali: 10 (1903, 1904, 1905, 1906, 1912, 1933, 1934, 1935, 1936, 2015)

Prima partecipazione: 1900

Anni nel World Group: 18

Giocatore più vittorioso: Fred Perry (45-7)

Giocatore più vittorioso in singolare: Bunny Austin (36-12)

Giocatore più vittorioso in doppio: Bobby Wilson (25-8)

Ultima sfida giocata: Gran Bretagna-Uzbekistan 3-1 (Evans b. Istomin, Karimov b. Norrie, Inglot/J. Murray b. Fayziev/Istomin, Norrie b. Fayziev)