Verso le Davis Cup Finals, Gruppo B: la Spagna, grande favorita, vuole il 6° titolo

Nove finali raggiunte dalla Spagna in Coppa Davis con cinque titoli conquistati, il primo nel 2000 e l’ultimo nel 2011 grazie al 3-1 rifilato all’Argentina nella splendida cornice di Siviglia. Alle Davis Cup Finals 2019, in programma a Madrid da lunedì 18 novembre, la compagine iberica parte davanti a tutti: Rafael Nadal, sicuro di concludere l’anno in vetta al ranking mondiale grazie alla sconfitta di Djokovic con Federer alle ATP Finals di Londra, è l’uomo più atteso per quanto concerne la formazione chiamata a raccolta dal capitano Sergi Bruguera, ex numero 3 ATP e vincitore di due titoli Slam (Roland Garros 1993 e 1994). Al fianco del maiorchino, fresco di matrimonio con la compagna di una vita Xisca Perello, ci saranno Roberto Bautista Agut, Pablo Carreno Busta, Feliciano Lopez e Marcel Granollers: se si esclude quest’ultimo, che verrà utilizzato nei match di doppio, la Spagna si presenta alla kermesse madrilena con quattro Top-70 o, meglio, addirittura tre Top-30 (Nadal, Bautista Agut e Carreno Busta; Lopez è attualmente n.62).

Inserita nel Gruppo B con Croazia (Coric e Dodig i due singolaristi) e Russia (Medvedev, Khachanov e Rublev gli arruolabili per gli incontri di singolare), la Spagna farà il suo esordio martedì 19 alle ore 18, sul Campo Centrale, per poi tornare in campo il giorno successivo al medesimo orario. Nadal, che è il più giovane ad aver giocato con la maglia della nazionale spagnola in Coppa Davis (esordì nel febbraio 2004 a 16 anni e 248 giorni), vanta un record di 24 vittorie ed una sola sconfitta in singolare: tornato a disposizione ad oltre un anno dai quarti di finale vinti con la Germania nella scorsa edizione, è imbattuto dal suo primo incontro giocato nella competizione, vale a dire dal 6 febbraio 2004 (lo stesso giorno in cui stabilì il record di precocità) quando perse in tre set dal ceco Jiri Novak.

TUTTI I NUMERI DELLA SPAGNA –

Ranking per nazioni: 7°

Vittorie finali: 5 (2000, 2004, 2008, 2009, 2011)

Prima partecipazione: 1921

Anni nel World Group: 33

Giocatore più vittorioso: Manuel Santana (92-28)

Giocatore più vittorioso in singolare: Manuel Santana (69-17)

Giocatore più vittorioso in doppio: Manuel Santana (23-11)

Ultima sfida giocata: Francia-Spagna 3-2 (Paire b. Carreno Busta, Pouille b. Bautista Agut, Benneteau/Mahut b. Granollers/Lopez, Ramos-Vinolas b. Gasquet, Granollers b. Mahut)