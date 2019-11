Verso le Davis Cup Finals, Gruppo E: Kukushkin-Bublik per un Kazakistan che sogna in grande

Il Kazakistan si presenta alle Davis Cup Finals di Madrid (in programma dal prossimo 18 novembre) con poca esperienza per potersela giocare alla pari con le avversarie: pur capace di raggiungere i quarti di finale nella competizione per ben cinque volte (l’ultima nel 2018), la Nazionale capitana da Dias Doskarayev parte leggermente dietro nelle gerarchie rispetto a Olanda (prima avversaria, martedì 19) e Gran Bretagna (seconda avversaria, giovedì 21) nel Gruppo E.

La qualificazione al nuovo format del torneo a squadre è giunta grazie alla vittoria interna per 3-1 nei Play-Off con il Portogallo (in evidenza Mikhail Kukushkin, capace di vincere entrambi i match giocati con Pedro e Joao Sousa). Sarà proprio il nativo di Volgograd, assieme al più giovane Alexander Bublik, alla seconda convocazione in carriera, a disputare gli incontri di singolare; per Dmitry Popko e Aleksandr Nedovyesov, invece, si prospetta l’impiego, a rotazione, nei match di doppio. Convocato anche l’ex Top-40 ATP Andrey Golubev, attualmente n.744 in singolare ma tra i primi 200 del mondo in doppio: il giocatore di Volzhskij, che ha un gran bel legame con l’Italia, ha messo la firma sulla maggior parte dei record della compagine kazaka in Coppa Davis (nel 2014 ha superato David Goffin per 12-10 al quinto set in 4 ore e 38 minuti, in quello che è diventato il match più lungo nella storia del Kazakistan con annesso quinto set “interminabile” e maggior numero di games giocati nell’incontro, 62, ed in un singolo parziale, 22)

TUTTI I NUMERI DEL KAZAKISTAN –

Ranking per nazioni: 12°

Vittorie finali: 0

Prima partecipazione: 1995

Anni nel World Group: 8

Giocatore più vittorioso: Alexey Kedryuk (66-34)

Giocatore più vittorioso in singolare: Alexey Kedryuk (43-17)

Giocatore più vittorioso in doppio: Alexey Kedryuk (23-17)

Ultima sfida giocata: Kazakistan-Portogallo 3-1 (Bublik b. J. Sousa, Kukushkin b. P. Sousa, Elias/J. Sousa b. Khabibulin/Nedovyesov, Kukushkin b. J. Sousa)