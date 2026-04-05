Lunedi di Pasquetta con le finali del 49° Itf Under 18 Città di Firenze Alle 14,30 Pistola – Giambelli a seguire Massellani – Chelemen

Il 49° Itf Under 18 Città di Firenze vedrà le finali del singolare il giorno di Pasquetta. Alle 14,30 sul centrale delle Cascine il match femminile che vedrà di fronte le due azzurre Ilary Pistola e Carla Giambelli mentre a seguire si disputerà la finale maschile tra il rumeno Matei Victor Chelemen (8) e l’italiano Simone Massellani (2)

Nel torneo maschile il favorito Raffaele Ciurnelli (1) viene sconfitto dal rumeno Matei Victor Chelemen (8) per 62 64. L’azzurro gioca una partita senza sussulti e viene eliminato dalla velocità e dalla precisione del ragazzo dell’est che non lo ha mai fatto giocare con il dritto. Nella parte bassa Simone Massellani (2) ha la meglio sul tedesco Eric Dylan Mueller 36 75 63 e si qualifica per la finale del 49° Itf Under 18 Città di Firenze. Bella reazione dell’azzurro che dopo aver perso il primo set riesce a tenere lontano dalla rete il tedesco e sul 5-5 riesce a fare il break decisivo per conquistare il secondo set. Nel terzo è bravo a rimanere in partita e ad allungare sul 3-2 per chiudere la sfida davanti a un folto pubblico che l’ha applaudito.

Al Ct Firenze ci sarà una finale femminile tutta azzurra con Ilary Pistola (4) che in rimonta supera 36 64 64 la polacca Barbara Kostecka (7) e nel match conclusivo affronterà in un derby Carla Giambelli che supera la rumena Iulia Maria Buculei (2) 46 63 62. La milanese è stata brava a stringere i denti dopo aver accusato un problema muscolare a inizio terzo set “Ci tenevo a raggiungere la finale a Firenze – spiega Giambelli – sono davvero contenta del percorso che ho fatto in questo torneo e ora proverò in tutte le maniere a giocare la finale”

Il doppio femminile viene vinto dalla coppia belga Elfya Ba e Hannelore Daniels che non hanno problemi a superare l’ungherese Lujza Beviz e la Ceca Rozalie Vrajikova per 60 63 mentre nel maschile la finale tra la coppia azzurra composta da Simone Massellani e Matteo Gribaldo e il duo spagnolo Roberto Perez Socas e Max Villar si è conclusa in tarda serata.