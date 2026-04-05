Vince lo spagnolo ATP, Copertina

Rafa Jódar trionfa a Marrakech: primo titolo ATP a 19 anni, Trungelliti si arrende in finale

05/04/2026 17:33 28 commenti
Rafa Jódar nella foto - Foto Getty Images
Rafa Jódar nella foto - Foto Getty Images

C’è un altro Rafa che prova a far sognare il tennis spagnolo. Questa volta è Rafa Jódar, che a soli 19 anni ha conquistato il suo primo titolo ATP imponendosi nella finale di Marrakech contro Marco Trungelliti con un netto 6-3, 6-2. Un successo brillante, arrivato al termine di una settimana dominata e nel suo appena settimo torneo tra i professionisti.
La finale metteva di fronte due storie completamente diverse. Da una parte la freschezza e l’entusiasmo di un giovanissimo Jódar, alla sua prima finale ATP. Dall’altra l’esperienza di Marco Trungelliti, veterano del circuito che a 36 anni, nel finale della sua carriera, aveva raggiunto la sua prima finale a questo livello dopo essere rientrato per la prima volta in top 100.
Per entrambi si trattava di una situazione nuova, ma fin dai primi scambi è stato il talento spagnolo a dare l’impressione di avere qualcosa in più. Jódar è partito fortissimo e, dopo un primo game lunghissimo da dieci minuti, ha subito strappato il servizio all’argentino, lanciando un messaggio chiarissimo. Il giovane spagnolo ha cercato immediatamente di prendere il controllo del match, mostrando anche una maggiore freschezza atletica rispetto al rivale, reduce da una settimana molto dispendiosa.

Jódar è andato vicino a indirizzare in modo ancora più marcato il primo set, senza però sfruttare tre palle break nel secondo turno di risposta. Trungelliti, scampato il pericolo, ha provato allora a sciogliersi e a ritrovare il tennis che gli aveva permesso di spingersi fino all’ultimo atto del torneo. Ma dall’altra parte della rete il copione non cambiava.

Lo spagnolo ha infatti continuato a trasmettere grande solidità al servizio, soprattutto grazie a un ottimo rendimento con la prima palla, mentre negli scambi si è affidato con continuità alla sua arma migliore: una dritto devastante, capace di sfondare la resistenza dell’argentino. Il break ottenuto in apertura sembrava già poter bastare, ma Jódar non ha voluto correre rischi e ha piazzato un altro strappo decisivo, chiudendo il primo set per 6-3 con pieno merito.
A un solo set dal titolo, il 19enne non ha mostrato alcun segno di tensione. Pur sapendo che Trungelliti aveva già dimostrato durante la settimana di saper ribaltare situazioni complicate, Jódar ha mantenuto lucidità e aggressività, continuando a spingere senza esitazioni. Anche nel secondo parziale è arrivato subito un break, che lo ha portato sul 3-0 e gli ha permesso di mettere definitivamente le mani sul match.

Trungelliti ha provato a restare aggrappato alla partita, consapevole di quanto fosse importante e rara un’occasione del genere. Ma ogni tentativo di rientro si è scontrato con un avversario implacabile, capace di generare vincenti in serie con il dritto e di non concedere praticamente nulla nei propri turni di battuta.

A colpire, oltre alla qualità del tennis espresso, è stata soprattutto la maturità mostrata da Jódar nei momenti decisivi. Nessuna esitazione, nessuna paura nel momento di chiudere. Lo spagnolo ha spento sul nascere qualsiasi speranza di rimonta dell’argentino e ha completato l’opera con autorità, imponendosi 6-3, 6-2 in una finale controllata dall’inizio alla fine.
Per Rafa Jódar si tratta del primo trofeo ATP della carriera, ma la sensazione è che possa essere soltanto il primo di una lunga serie. Grazie a questo trionfo, da lunedì salirà fino al numero 57 del ranking ATP, confermandosi come uno dei nomi più interessanti del panorama spagnolo e internazionale.
Marrakech, dunque, potrebbe aver assistito alla nascita di un nuovo protagonista. Il nome è Rafa Jódar: conviene ricordarlo bene.

ATP Marrakech
Marco Trungelliti
3
2
Rafael Jodar
6
6
Vincitore: Jodar
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Francesco Paolo Villarico

TAG:

28 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Davide72 (Guest) 05-04-2026 22:27

Scritto da Italo
Sono sincero.. a me Jodar ha impressionato più di Fonseca.
Fisicamente è più attrezzato e anche come tennis è perfetto per il circuito moderno.

A me non più di tanto,a parte che ha poco di spagnolo,è il classico tennis americano:un buon regolarista,solido con tutti i fondamentali (forse difetta un pò nella risposta)ma niente di eccezionale.Questo tennis anche in età molto giovane ti permette di salire rapidamente la classifica ma poi ci si arena intorno alla top 30 /50

 28
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walden 05-04-2026 21:35

Scritto da Aggiornamento 120 vincitori prossimi 60 slam

Scritto da CannoniereKarlovic
Dov’è l’utente che conta i prossimi 120 slam? Jodar ha appena fatto un +10 minimo!!!

Aspetto la fine di Humbert Kouame ed aggiorno

Togline una decina a Kouame ed aggiungili ad Humbert…

 27
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walden 05-04-2026 21:34

Scritto da Paolo Papa
Ma dietro Alcaraz non c’era il vuoto?

Continua ad esserci…

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MAURO (Guest) 05-04-2026 21:29

Scritto da Aggiornamento 120 vincitori prossimi 60 slam
Ufficiale: la Spagna supera quota 100!
Alcaraz 28+7=35
Jodar 30
Kouame 28
Landaluce 21
Jaime Alcaraz 15
Fonseca 12
Sinner 5+4 =9
Dedura Palomero 8
Marcus Antonius 8
Engel 7
Tien 5
Mensik 4
Hewitt 3
Darwin Blanch 3
Sakamoto 2
Ivanov 1
Kjaer 1

Cina 13
Vasami 21
Basile 10
Musetti 7
Cobolli 6
Darderi 5
Ciurletti 3
NARDI 3
Caniato 1
Bondioli 1
Arnaldi, Passaro, Maestrelli 2 in tutto

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Aggiornamento 120 vincitori prossimi 60 slam (Guest) 05-04-2026 21:26

Ufficiale: la Spagna supera quota 100!

Alcaraz 28+7=35
Jodar 30
Kouame 28
Landaluce 21
Jaime Alcaraz 15
Fonseca 12
Sinner 5+4 =9
Dedura Palomero 8
Marcus Antonius 8
Engel 7
Tien 5
Mensik 4
Hewitt 3
Darwin Blanch 3
Sakamoto 2
Ivanov 1
Kjaer 1

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+1: Etor
Dateccitrungelliti (Guest) 05-04-2026 20:47

Scritto da Paolo Papa
Ma dietro Alcaraz non c’era il vuoto?

Per almeno 3 anni c’è stato. Vediamo adesso con Jodar.
Prima di gridare al miracolo facciamoli fare quello che ha fatto un Cobolli qualsiasi.

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Aggiornamento 120 vincitori prossimi 60 slam (Guest) 05-04-2026 20:38

Scritto da CannoniereKarlovic
Dov’è l’utente che conta i prossimi 120 slam? Jodar ha appena fatto un +10 minimo!!!

Aspetto la fine di Humbert Kouame ed aggiorno

 22
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+1: Etor
Giuliano da Viareggio (Guest) 05-04-2026 20:17

INTERESSANTE…BRAVO JODAR!

 21
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NonSoloSinner (Guest) 05-04-2026 19:53

Scritto da Krik Kroc
Jòdar nuovo arrivo, giovane, giovane. Gli spagnoli hanno un ottimo rincalzo, così pare anche i francesi. E i nostri giovani 20 enni dove sono?

Dai non facciamo i pessimisti che Ciná è poco fuori dai 200 e gli esperti lo danno sicuro top-10 nei prossimi 20 anni

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NonSoloSinner (Guest) 05-04-2026 19:49

boh, bravino lo spagnolo, ma Fonseca, che poi non mi convince del tutto, a me sembra di un altro livello… vedremo, sono entrambi giovanissimi per emettere verdetti

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Paolo Papa 05-04-2026 19:47

Ma dietro Alcaraz non c’era il vuoto?

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+1: walden, Krik Kroc
patric25 05-04-2026 19:27

era ovvio che vinceva lui, mi sembra che come gioco si avvicini a quello di Sinner, sempre calmo e pacato fa il suo dovere e zac ha vinto il suo primo titolo atp, sicuramente non è un pallone gonfiato come Alcaraz

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Pirr (Guest) 05-04-2026 19:17

Meglio di foneca tutta la vita

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Pheanes (Guest) 05-04-2026 19:11

Scritto da Krik Kroc
Jòdar nuovo arrivo, giovane, giovane. Gli spagnoli hanno un ottimo rincalzo, così pare anche i francesi. E i nostri giovani 20 enni dove sono?

Esiste una grave patologia mentale per chi vive nel futuro. Impara a vivere nel presente che parla di una Spagna con un fenomeno, di un’Italia con un altro fenomeno e un top 5 e ben 4 nei primi venti. La Francia? In attesa di qualcuno che arrivi ai quarti in uno slam da anni.
Capito patatina?

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10-6 (Guest) 05-04-2026 19:01

Scritto da Dr Ivo

Scritto da Mauro N
Ehhh questo sembra davvero tanta roba. Non appariscente, tremendamente regolare e calmo per la sua età, mi ricorda davvero un po Jannik senza la sua potenza però.

Come potenza mi sembra la metà di Jannik. Forse è un nuovo Ruusuvuori

Il dramma è che di tennis oggi parlano e scrivono proprio tutti. Preparati che il nuovo ruusuvuori a fine anno sarà saldamente in top ten

 14
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Bigol (Guest) 05-04-2026 18:59

A fari spenti gli spagnoli ne sfoderano altri. Qua invece si aspetta a gloria che i proseliti su Cinà si avverino. Un po come il primo Slam di musetti nell’anno del poi.

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CannoniereKarlovic 05-04-2026 18:58

Dov’è l’utente che conta i prossimi 120 slam? Jodar ha appena fatto un +10 minimo!!!

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+1: Detuqueridapresencia, Bagel, Etor
MAURO (Guest) 05-04-2026 18:55

Scritto da Dr Ivo

Scritto da Mauro N
Ehhh questo sembra davvero tanta roba. Non appariscente, tremendamente regolare e calmo per la sua età, mi ricorda davvero un po Jannik senza la sua potenza però.

Come potenza mi sembra la metà di Jannik. Forse è un nuovo Ruusuvuori

Già. X esempio al servizio serve a 220 km orari, mentre Sinner a 440

 11
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Ging89 (Guest) 05-04-2026 18:52

Scritto da Italo
Sono sincero.. a me Jodar ha impressionato più di Fonseca.
Fisicamente è più attrezzato e anche come tennis è perfetto per il circuito moderno.

Ha il ritmo però il tennis richiede ad esempio un dritto particolarmente violento

Ad esempio: cosa si fa se Sinner ti intrappola in una diagonale di rovescio ad alta velocità? Alcaraz in quelle situazioni si libera girandosi sul dritto e cambiando l’inerzia dello scambio

Jodar non può farlo?

 10
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Dr Ivo (Guest) 05-04-2026 18:45

Scritto da Mauro N
Ehhh questo sembra davvero tanta roba. Non appariscente, tremendamente regolare e calmo per la sua età, mi ricorda davvero un po Jannik senza la sua potenza però.

Come potenza mi sembra la metà di Jannik. Forse è un nuovo Ruusuvuori

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Peter (Guest) 05-04-2026 18:28

Jodar Grande

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Peter (Guest) 05-04-2026 18:28

Jodar Grande

 7
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Mauro N (Guest) 05-04-2026 18:12

Ehhh questo sembra davvero tanta roba. Non appariscente, tremendamente regolare e calmo per la sua età, mi ricorda davvero un po Jannik senza la sua potenza però.

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Giampi 05-04-2026 18:07

A fari spenti, senza fanfare e fuochi artificiali sta arrivando il nuovo Sinner, il piccolo Sinner è rimasto in Brasile..giocatore da cemento che al primo torneo sulla terra e dopo 14 partite tra ITF e challenger su questa superficie boom..

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+1: Gilgamesh, patric25
Italo (Guest) 05-04-2026 18:04

Sono sincero.. a me Jodar ha impressionato più di Fonseca.
Fisicamente è più attrezzato e anche come tennis è perfetto per il circuito moderno.

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+1: Gilgamesh
Detuqueridapresencia 05-04-2026 17:58

Scritto da Krik Kroc
Jòdar nuovo arrivo, giovane, giovane. Gli spagnoli hanno un ottimo rincalzo, così pare anche i francesi. E i nostri giovani 20 enni dove sono?

Sono a casa tua … corri!

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+1: marcauro, Inox, Massi, Mauriz70, Tennista dastrapazzo, Etor
-1: Krik Kroc, Purple Rain
Krik Kroc (Guest) 05-04-2026 17:55

Jòdar nuovo arrivo, giovane, giovane. Gli spagnoli hanno un ottimo rincalzo, così pare anche i francesi. E i nostri giovani 20 enni dove sono?

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+1: Gilgamesh, Krik Kroc
-1: Detuqueridapresencia, eternauta, Tennista dastrapazzo, Etor
MAURO (Guest) 05-04-2026 17:44

Meno male, X la gioia del popolo spagnolo che Jodar abbia deciso di abbandonare il college.

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