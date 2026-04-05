Monte-Carlo 2026, Sinner e Bergs piegano Ruud e Machac 6-4 7-5 (Video)

Debutto vincente per Jannik Sinner al Masters 1000 di Monte-Carlo. In coppia con il belga Zizou Bergs, il numero 2 del mondo ha superato in due set la coppia formata da Casper Ruud e Tomas Machac, imponendosi con il punteggio di 6-4 7-5 in un match utile soprattutto per riprendere confidenza con la terra battuta dopo la straordinaria campagna americana, chiusa con il Sunshine Double conquistato senza lasciare per strada nemmeno un set.

Sul Centrale del Country Club, illuminato dal sole della domenica di Pasqua e affacciato sul mare, Sinner ha dato il via alla sua avventura monegasca davanti a un buon pubblico nonostante l’orario mattutino. Più che il risultato in sé, contavano le sensazioni. E da questo punto di vista le indicazioni sono state incoraggianti: servizio efficace, solidità da fondo, buona presenza a rete e la consueta capacità di alzare il livello nei momenti chiave.

A svettare su tutti è stato proprio l’azzurro. Il servizio ha funzionato molto bene anche sulla terra, con una seconda in kick particolarmente fastidiosa che ha spesso costretto gli avversari a rispondere molto dietro la linea di fondo. Da fondo campo il dritto ha subito mostrato peso e velocità, soprattutto quando Sinner ha deciso di accelerare dopo due o tre scambi. Poco importa che dall’altra parte della rete ci fossero uno specialista del rosso come Ruud o un giocatore esplosivo come Machac: quando Jannik ha spinto, la differenza si è vista chiaramente. Anche i numeri al servizio raccontano una prestazione molto pulita. Nel primo set Sinner ha servito tre turni piazzando quattro ace; nella seconda frazione, in altri tre game di battuta, ne ha aggiunti altri tre. In totale non ha mai perso il servizio, tenendo in piedi la coppia anche nei momenti più delicati di un secondo set reso più complicato dalle due battute cedute da Bergs. Ma l’obiettivo era vincere e mettere minuti nelle gambe, e la missione è stata portata a termine.

L’idea di giocare insieme era nata a Indian Wells, dove Sinner e Bergs si erano allenati fianco a fianco. A fare il primo passo, secondo quanto raccontato dal padre del belga Koen Bergs, sarebbe stato proprio l’azzurro: “Sinner gli ha chiesto lui di giocare insieme il doppio a Monte-Carlo. Zizou è rimasto piuttosto sorpreso, non avrebbe mai osato chiederglielo”.

Sinner, del resto, frequenta il doppio con parsimonia ma quasi sempre con uno scopo preciso: lavorare su aspetti del gioco e allo stesso tempo divertirsi in campo con qualcuno con cui sente sintonia anche fuori. Nel circuito maggiore il suo unico titolo resta quello vinto ad Atlanta nel 2021 insieme a Reilly Opelka. Importante anche il contributo dato in Coppa Davis, prima nel 2023 e poi nel 2024, quando in doppio ha saputo offrire punti e solidità accanto a Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini. Più recente invece la parentesi di Halle 2025 con Sonego, chiusa al primo turno, e quella di Indian Wells 2026 con Opelka, terminata contro Zeballos e Granollers.

A spiegare bene il senso di queste apparizioni è stato lo stesso Sinner: “Mi piace giocare il doppio con qualcuno con cui mi sento molto a mio agio fuori dal campo, perché ho bisogno di divertirmi. Questi match aiutano a lavorare su un paio di aspetti e a cercare anche di rilassarsi”.

Curioso anche il profilo del suo compagno di giornata. Nato il 3 giugno 1999, Zizou Bergs deve il suo nome al soprannome di Zinedine Zidane. Parla olandese, francese e inglese; il padre Koen lavora nelle ferrovie belghe, la madre Anne-Mie è fotografa, mentre il fratello Maxim è istruttore di sci. Sul piano tennistico, Bergs ha raggiunto il best ranking di numero 39 ATP nell’ottobre 2025 dopo i quarti al Masters 1000 di Shanghai ed è oggi nei pressi della 42ª posizione mondiale. Tra i risultati più significativi spiccano la vittoria contro Andrey Rublev a Miami 2025 e il contributo al cammino del Belgio fino alla semifinale della United Cup 2025. Fuori dal campo è impegnato anche nel sociale, inviando materiale tennistico in Burundi, e coltiva una vena artistica: suona infatti pianoforte e chitarra.

Nel complesso, per Sinner è stato un primo contatto positivo con la terra rossa. È vero che il doppio non sempre dà ritmo, perché ci sono fasi in cui si resta a lungo senza toccare palla, ma ogni volta che il match ha richiesto la sua presenza il numero 2 del mondo si è fatto trovare pronto. Solido, concentrato, efficace. Un buon inizio e un segnale incoraggiante in vista del singolare.

Due set con qualche problema nel secondo.

Nel primo set Sinner e Bergs hanno preso subito in mano la situazione dopo una fase iniziale di studio. Il break decisivo è arrivato nel terzo game, favorito da un doppio fallo della coppia Ruud-Machac, e da lì l’azzurro ha blindato il vantaggio con turni di battuta impeccabili. Jannik ha distribuito ace, prime vincenti e ottime soluzioni in kick, mentre a rete ha fatto vedere mano sicura e riflessi pronti. Ruud e Machac hanno provato a restare agganciati al punteggio, ma senza mai riuscire a recuperare il break di svantaggio. Nel decimo gioco, con Sinner al servizio, la coppia italo-belga ha chiuso 6-4 senza particolari tremori. Più movimentata la seconda frazione. Ruud e Machac hanno approfittato di un passaggio a vuoto di Bergs e sono scappati avanti fino al 3-0. Sinner però ha continuato a dare solidità e qualità, riuscendo a rimettere in carreggiata il tandem con un break pesante nel quinto game. Quando il belga ha perso di nuovo la battuta per il 2-4, sembrava che il set potesse complicarsi definitivamente. Invece è arrivata la reazione immediata: prima il controbreak per il 3-4, poi la tenuta nei momenti ad alta tensione, con Sinner freddissimo sul killer point del possibile 4-4. Nel finale, ancora una volta, è stato il numero 2 del mondo a fare la differenza: accelerazioni da fondo, risposte profonde e break decisivo nel dodicesimo gioco. Andato a servire per il match, Jannik non ha concesso nulla: ace, prime vincenti e chiusura autorevole per il 7-5 conclusivo.

La cronaca (punto a punto)

1.set Ruud al servizio. Sinner gioca a destra, e mette fuori la prima risposta. Bene a rete Machac 30-0. Due botte di dritto di Jannik e Ruud mette in rete. Entra la volo Jannik 30 pari. Al centro il servizio di Ruud , Sinner risponde fuori 40-30.Primo gioco per la coppia Ruud Machac 1-0. Sinner al servizio, stecca il dritto 0-15. Il nastro aiuta lo schiaffo al volo 15 pari. Si ferma sul nastro il dritto di Jannik 15-30. Ace 30 pari. Un altro ace 40-30. Risposta vincente di Machac. Killer point. Risponde Machac. Palla break. Il ceco non tiene il palleggio 1-1. Bella volée di Sinner 0-30. Ace 15-30. Risponde male Bergs 30 pari. Fulmine di dritto di Sinner, Ruud mette la volée in rete, palla break. Doppio fallo, break 1-2. Serve Bergs. Il belga mette il dritto in rete 0-15 . Volée vincente di Jannik 15 pari. Bergs trova il cross di dritto 30-15. Eccellente a rete il n.2 del mondo 40-15. A segno con il dritto Zizou, break confermato 3-1. Ruud infila Bergs a rete 15-0. Prima vincente 30-0. Gioco a zero 2-3. Al servizio Sinner, pasticcia a rete Bergs 0-15. Servizio vincente 15-15. In rete il dritto di Jannik 15-30. Prima al centro, Bergs battezza il punto 30 pari. Ace 40-30. Ace in kick break consolidato 4-2.Buona prima di Machac 15-0. Esce il rovescio del belga 30-0. Affonda con il dritto Sinner, facile smash per Bergs 30-15. Sbaglia Ruud 30 pari. Risposta profonda di Jannik palla break 30-40. Male Bergs, parità. Killer point risponde Sinner. Ottima prima, Machac tiene il servizio 3-4. Dritto in rete per Bergs 0-15. Ancora un errore di dritto 0-30. Prima vincente 15-30. Ancora una prima 30 pari. Bene al servizio Bergs 40-30. Sbaglia a rete Zizou, killer point, risponde Ruud. Fuori la risposta, Sinner e Bergs mantengono il break di vantaggio 5-3. Ruud serve per restare nel set. Bergs indeciso al volo 15-0. Fuori la risposta di Sinner 30-15. Entra al volo Sinner 30 pari. Ottimo Machac 40-30. Ruud e Machac restano vicini 4-5. Sinner serve per il set. Ottima volée di Bergs 15-0. Prima vincente 30-0. Passante perfetto di Ruud 30-16. Sinner serve la prima facile Bergs due set point 40-15. Ancora una prima, Sinner Bergs vincono il primo set 6-4.

2. set Inizia Machac. Sinner allunga la traiettoria del dritto in top. 30-15. Bergs bene a rete 30 pari. Sbaglia al volo il belga 40-30. Errore di Ruud killer point, risponde Bergs. Ace 1-0. Bergs al servizio. Ace 15-0. Dritto fuori di Jannik 15 pari. Prima vincente 30-15. Doppio fallo. Killer point. Sbaglia lo smash Sinner break 0-2. Serve Ruud. Dritto in rete 15-0. Bergs risposta vincente 15 pari. Ottimo Ruud con la prima 40-15. Finezza al volo di Ruud, break confermato 3-0. Serve bene Sinner 30-15. Prima vincente in kick 40-15. Prima vincente, Sinner tiene il servizio 1-3. Dritto di Sinner, Ruud non controlla la volée 0-15. Fuori il rovescio di Machac 0-30. Sbaglia di poco Bergs 15-30. Machac passante a segno 30 pari. Risposta vincente di Jannik palla break 30-40. Sinner si difende a rete parità, killer point, risponde Jannik. Fucilata di dritto di Janni, break 3-2. Errore di Bergs 0-15.Si muove male Jannik 0-30. Doppio fallo tre palle break 0-40. Passante vincente di Bergs 15-40. Fuori lo smash di Sinner break 2-4. Serve Ruud Risposta vincente di Sinner 0-15. Bene Bergs 0-30. Dritto a uscire del n.2 del mondo tre palle break 0-40. Errore di Bergs 15-40. Fuori la volée di Ruud, break 4-3. Al servizio Sinner. Ruud infila Bergs 0-15. Apre il campo Jannik, facile volée per Bergs 15 pari. Ottima prima, Bergs smash senza problemi 30-15. Machac infila Bergs 30 pari. Errore da fondo di Sinner, palla break 30-40. Prima vincente in kick a 158 km/h. Killer point. Risponde Ruud. Ace 4-4. Serve Machac. Fuori il dritto di Sinner 15-0. In rete la risposta di Bergs 30-0. Risposta profonda di Sinner 30-15. Smash vincente di Ruud 40-15. Risponde sui piedi Jannik 40-30. Bergs in rete 5-4. Bergs tiene il servizio a quindici 5-5. Serve Ruud. Quando accelera SInner fa male 0-15. Fuori al volèe di Machac 0-30. Sinner spara su Machac a rete, tre palle break 0-40. Risponde profondo Bergs, break 5-6, Sinner serve per il match. Ace. Prima vincente 30-0. Ancora un’ottima prima quattro match point 40-0. Ace gioco partita incontro Sinner Bergs 6-4 7-5.

ATP Monte-Carlo Zizou Bergs / Jannik Sinner Zizou Bergs / Jannik Sinner 6 7 Tomas Machac / Casper Ruud Tomas Machac / Casper Ruud 4 5 Vincitore: Bergs / Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Z. Bergs / Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 7-5 T. Machac / Ruud 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Z. Bergs / Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 T. Machac / Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Z. Bergs / Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 3-4 → 4-4 T. Machac / Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 Z. Bergs / Sinner 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-3 → 2-4 T. Machac / Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 Z. Bergs / Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 T. Machac / Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Z. Bergs / Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 0-1 → 0-2 T. Machac / Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Z. Bergs / Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Machac / Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Z. Bergs / Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 T. Machac / Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 Z. Bergs / Sinner 0-15 15-15 3-2 → 4-2 T. Machac / Ruud 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Z. Bergs / Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Machac / Ruud 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 Z. Bergs / Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 0-1 → 1-1 T. Machac / Ruud 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1





Dal nostro inviato a Monte Carlo, Enrico Milani